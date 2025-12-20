為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「長髮哥」中捷奪刀制伏凶嫌 聞北捷事件難過發文：悲傷到不行

    2025/12/20 19:06 即時新聞／綜合報導
    去年台中捷運車廂爆發持刀隨機攻擊事件時，奮勇上前與嫌犯扭打的「長髮哥」。（資料照，記者陳建志攝）

    台北捷運昨爆發連續攻擊事件，震驚全台。去年台中捷運車廂爆發持刀隨機攻擊事件時，奮勇上前與嫌犯扭打的「長髮哥」許姓男子，昨日在Threads上悲痛發文，表示得知消息時在健身房：「忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行。」文章一出，大量網友紛紛留言安慰。

    犯下連續攻擊行為的嫌犯張文，昨日在捷運台北車站M7出口以及中山商圈投擲煙霧彈，並持刀砍向民眾，造成大量死傷。

    「長髮哥」昨日在Threads上驚駭發文：「不是啊，為什麼越來越過分了？」他也希望大家平平安安。針對不少網友留言關心他的心理狀況，他稍晚再度發文，謝謝關心他心理狀態的人，並透露得知攻擊事件消息時，「我很努力的在健身房忍著沒哭出來」。他也透露，自己真的悲傷到不行，「對太多東西難過，無力陳述。」

    貼文PO出後，網友紛紛留言安慰：「暫時先不要滑社群跟看新聞了」、「我第一時間想到你 你真的很幸運跟勇敢」、「這次任務不是你的 放下吧」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」、「謝謝中捷欣梅爾AKA長髮哥帶給人們的力量。請照顧好自己的身心，我們永遠感謝你。」

    台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，「長髮哥」因與嫌犯扭打導致臉上有著長長刀疤，他在接受台中市府表揚時，引用熱門日本動漫「葬送的芙莉蓮」名句：「如果是勇者欣梅爾的話，我相信他也會這麼做的。」引發全台熱議，甚至紅到日本。

