    首頁 > 生活

    避戰禍來台灣任教！烏克蘭女子淚訴請假遭解雇 還被追討賠償

    2025/12/20 18:52 即時新聞／綜合報導
    30歲在台烏克蘭女子在網路發文曝在私立學校任教請假遭遇。示意圖，與新聞無關。（歐新社）

    30歲在台烏克蘭女子在網路發文曝在私立學校任教請假遭遇。示意圖，與新聞無關。（歐新社）

    30歲在台烏克蘭女子昨（19）日發文說，自己在一所私立學校擔任教職，因為身體有狀況，請假約兩週，不過她提交了所有醫療證明，「儘管如此，學校還是終止了我的合約。」她還指控，學校不僅拖欠她薪資，還稱她擅離職守，發函要她支付賠償金，另她相當崩潰，發文希望網友給予鼓勵。文章一出引發討論，不少網友都提供辦法希望幫她解決問題。

    烏克蘭女子在Reddit論壇發文說，過去幾年對她非常艱難，她因為戰爭失去了好幾位親人，又剛與會家暴的前夫離婚，同時她與憂鬱症對抗多年，近日好不容易重新開始，搬到新的城市，接下了一份教職工作。

    沒想到，學校的情況相當棘手，她被丟到一個以行為偏差問題著稱的班級，讓她陷入嚴重的職業倦怠。她告知學校自己心理健康狀況正在惡化，且醫生增加了她的藥物劑量。隨後，她因極度嚴重的偏頭痛住院治療，因此請假了兩週。她指出，自己補交了所有的診斷證明，且全程與學校人員保持聯繫。「儘管如此，學校還是終止了我的合約。」

    她說，發文的前一天學校向她寄出法律信函，指控她擅離職守，要求她賠償校方損失。此事讓她大受打擊，「我已經在處理創傷、憂鬱和重建生活的壓力，現在還要面對來自學校的法律壓力。」她還向律師諮詢，但得到回應說這間學校勢力龐大，很難受到法律懲罰。

    最後她也希望有在台教學或勞資糾紛經驗的人和她分享，又或者只是給她一些支持和鼓勵，她會非常感激。

    文章PO出後引發熱議，不少網友提供意見，紛紛留言：「一定要去勞動部門投訴」、「律師都不用找，直接去勞動部申訴」，也有網友表示要推薦立委、議員幫忙解決。另外，也有不少網友要求她公布學校名稱，但她暫時無意透露。不過她也說，已經開始著手準備資料，準備向勞動部門申訴。此外，對於大量網友鼓勵留言，她也高興回應：「我這輩子從來沒得到過如此巨大的支持。」

