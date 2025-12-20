空大澎湖學生完成社工實習 在地學習回饋社區

空大澎湖中心感謝社區積極參與，協助推動社工實習課程。（空大澎湖中心提供）

國立空中大學澎湖學習指導中心學員今（20）日完成社會工作福利實習課程，發表成果，活動現場有東文社區理事長李美珠、重光社區理事長薛富益、平安基金會主任沈仲彬及各單位實習督導蒞臨指導。

學員走進澎湖縣生命線協會、街頭藝術文化發展協會、樂朋家園、平安基金會、社會扶助關懷協會、照顧服務協會及澎湖各社區實習單位，投入200小時以上的實習服務，在個別與團體督導的陪伴下，將課堂所學一步步落實於實習服務中。實習期間，學員協助社區關懷訪視、活動規劃及行政事務等工作，並嘗試運用社工必修課程中學到的方案設計與社會福利概念，實際參與服務規劃與執行。

有學員分享，從一開始的不安與生疏，到能理解民眾需求並與服務對象建立互信，讓課本中的理論真正走進生活，也更體會社工工作的溫度與責任。

學員也說，實習過程中，感謝各實習機構督導的耐心指導與專業陪伴，以及各社區理事長的支持與協助，讓學員能安心投入服務、順利完成實習學習。在督導引導與社區夥伴的協助下，學生不僅學到實務技巧，更學會傾聽與反思，對未來投入社會福利工作更具信心。

國立空中大學澎湖中心說，誠摯感謝生命線協會及澎湖各社區實習單位、督導與社區理事長的共同支持，提供學生多元且具深度的學習機會，陪伴學生在家鄉學習成長，共同培育具備專業素養與社會關懷精神的社會工作人才，為澎湖社會累積溫暖而穩定的社福力量。

