    「橘色惡魔」席捲屏東 !京都橘高校演出 排隊人龍變貪食蛇

    2025/12/20 18:19 記者陳彥廷／屏東報導
    「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，一出場全場熱烈歡呼。（記者陳彥廷攝）

    以滿滿活力音樂表演征服全台的「京都橘高校」吹奏樂部，今天首度來到國境之南的屏東表演，「橘色惡魔」在歷經來台多日表演後，隊員下午仍是活力滿滿在屏東國際滑輪溜冰場演出，整個場地周遭排隊人龍如貪食蛇，整個溜冰場外也滿滿是人，橘色狂潮席捲屏東。

    「2025屏東交響・橘色狂潮」今天下午在屏東潮州的國際滑輪溜冰場登場，文化總會邀請享譽國際的「橘色惡魔」、京都橘高校吹奏樂部首度來屏東表演，並與南榮國中行進管樂團、屏東女中儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊共同青春熱血跨國交流，粉絲事前就已引頸期盼。

    演出雖因屏東罕見的12月雨攪局，移師至潮州屏東國際滑輪溜冰場舉行，但絲毫不影響觀眾熱情，上午8時不到就有粉絲來排隊，場外人龍一度如同貪食蛇般「神龍見首不見尾」，現場座無虛席，無法入場的民眾則在場外爭睹橘色惡魔風采。

    演出前縣長周春米致贈感謝錦旗，並與全體學生與師長合影留念，象徵台日團隊間深厚情誼，她說，屏東的孩子相當的爭氣，在各項比賽都有突出的表現，希望透過這個活動，未來讓屏東的孩子與名滿台、日的「橘色惡魔」，及來自世界各地的孩子有更多的藝術文化交流。

    整個活由年紀最輕的南榮國中84人的行進管樂團打頭陣、接續屏東女中儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，之後由美和科技大學熊鷹儀隊的60名大學儲備軍官，呈現大學儀隊獨有的軍儀美學。

    最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部則是壓軸登場，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名的橘高校，一出場立即引起全場熱烈歡呼。橘色惡魔以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，帶來〈Mickey〉、〈Your Song〉、〈SWING SWING SWING〉等青春動感的曲目。

    橘高校約100名的大團表演，更是展現「數大便是美」的美學，加上青春洋溢的表演，從吹奏、合唱再到舞步等，幾乎可說是全方位的訓練，展現世界級行進樂團的高水準演出，震撼全場，掌聲不絕於耳。「橘色惡魔」此行來屏東，品嚐了汁多味美的蓮霧、獨特口感與香氣的鳳梨酥，縣長周春米並贈送琉璃珠作為紀念禮物，期待橘高校日後有機會再造訪屏東。

    「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名。（記者陳彥廷攝）

    周春米和橘高校成員開心合影。（記者陳彥廷攝）

    南榮國中行進管樂團打頭陣，84位八年級新生以「南榮慶典組曲」開場。（記者陳彥廷攝）

    屏東女中儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，以剛柔交織的槍法、精準的高踏步，展現「紅色薔薇」的魅力。（記者陳彥廷攝）

    京都橘高校吹奏樂部壓軸登場。（記者陳彥廷攝）

    「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場。（記者陳彥廷攝）

    「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名。（記者陳彥廷攝）

    受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場。（記者陳彥廷攝）

    受矚目的「橘色惡魔」一出場引起全場熱烈歡呼。（記者陳彥廷攝）

    京都橘高校吹奏樂部展現精湛的表演，會後與三校隊員和影。（記者陳彥廷攝）

    京都橘高校吹奏樂部展現精湛的表演，會後與三校隊員和影。（記者陳彥廷攝）

