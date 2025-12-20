堅韌與溫暖同行 台南表揚29身心障礙者與專業服務人員

台南市無障礙協會理事長林昭坤（中）榮獲資深身心障礙服務人員，市府副秘書長徐健麟（左）頒獎表揚。（台南市政府提供）

台南市表揚身心障礙者及長期投入照顧與服務的人員，今（20）日舉辦頒獎典禮，共有29位得獎者受到肯定。這些人的故事，讓人看見生命的堅韌，也感受到善意與溫暖的力量。

「傑出身心障礙人士」賈德朗克服聽覺與語言障礙，長期推廣手語教學，努力讓溝通更平等；而王友聰身為心智障礙者，在父母年事漸高且母親生病期間，他仍堅定承擔照顧責任，並在社區做志工，陪伴長輩，溫暖社區。

「優良身心障礙照顧者」郭秀理是退休教師，長期陪伴中度心智障礙的女兒成長。她尊重孩子興趣，鼓勵學習日文，最終成功考取檢定。耐心與用心，不只是照顧，更是愛與鼓勵的實際展現。

在專業服務人員方面，陳香君投入身心障礙服務近30年，陪伴無數孩子與家庭成長，專業表現備受肯定。資深身心障礙服務人員、台南市無障礙協會理事長林昭坤，長期推動無障礙環境與社會共融，致力改善公共空間與服務設施。首次設立的「特殊貢獻獎」由天主教台南教會主教林吉男獲得，他近20年投入身心障礙福利與倡議工作，推動社會接納與共融。

這次表揚分為5類：傑出身心障礙人士2位、優良照顧者5位、績優服務人員12位、資深服務人員9位、特殊貢獻1位，共29人。由南市府副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席頒獎。

截至今年11月底，台南市身心障礙人口超過10萬人。社會局長郭乃文說，身心障礙者的堅韌、家屬與照顧者的無私，以及專業人員的付出，都值得被看見與感謝。未來將整合資源，打造更友善、包容的社區環境，陪伴每一位身心障礙者自在生活、勇敢參與社會。

天主教台南教會主教林吉男獲特殊貢獻獎，市府副秘書長徐健麟頒獎。（台南市政府提供）

南市府今日在福爾摩沙遊艇酒店舉辦頒獎典禮，表揚身心障礙者及長期投入照顧與服務的人員。（台南市政府提供）

