週日北部防大雨！下週低溫剩14度

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

明天週日清晨起，東北季風增強並轉濕涼天氣！中央氣象署預報，未來一週連續兩波東北季風接力，明天起第一波只影響到下週一，下週三（24日）耶誕夜第二波威力較強，除了水氣較多外，北台灣低溫也會掉到約14度。

氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨第一波東北季風就會開始增強了，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢；氣溫也會開始下降，北台灣白天溫度約21度，低溫約16到19度。

賴欣國指出，明起這波東北季風影響到下週一，下週二（23日）就減弱、回暖了，不過下週二當天新竹以南日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

「下週三（24日）起，第二波東北季風增強，這波影響較大、持續時間較久」，賴欣國表示，第二波東北季風從下週三起一直影響到下週六（27日），水氣也會較多。

下週三、四（24日、25日）兩天，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；下週五、六兩天（26日、27日）則是桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

賴欣國指出，下週三開始的第二波東北季風降溫較大，台北市低溫剩下約16度到17度，桃竹苗約14度到16度，中南部低溫也掉到16度到17度，且日夜溫差大。＃

