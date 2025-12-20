苗栗竹南極限運動場動工 總經費約2千萬

苗栗竹南設極限運動場，盼滿足年輕族群運動需求。（民眾提供）

苗栗縣竹南鎮人口數高居苗栗縣第2名，遷入人口持續增加、年輕族群眾多，包括竹南、頭份地區民代爭取、苗栗縣議員葉忠倫提案設置專業極限運動場後，苗栗縣政府與竹南鎮公所也評估於鄰近西濱快速道路的國道3號龍江街橋下空地設置，總經費約2000萬已經動工，竹南鎮公所表示，因極限運動場設備較不同，完工日期較難確定；廠商現場告示則預估明年4月底完工。

竹南鎮公所指出，多位議員期盼能設置極限運動場，經縣府教育處支持後設置，場址約2117.6平方公尺將設置街式滑板平台、斜坡跳台、U型彎道、轉彎曲面及平衡桿等極限運動玩家喜愛設施，並且設立照明與排水設備；鎮長方進興說，竹南鎮人口流動頻繁，盼極限運動場可提供年輕族群專業、安全的運動與休閒空間。

葉忠倫則說，滑板、極限滑輪與BMX等極限運動近年在台灣受到年輕人喜愛也出現競技選手，但苗栗縣缺乏一個安全、完善、具備專業設施的訓練空間，故著手推動並於縣議會提案，且極限運動不同於一般休閒設施，由動線、坡度、安全性以及材質皆需專業規劃，過程中也邀請專業選手、規劃師等討論。

葉忠倫強調，盼極限運動場完工啟用後能提供玩家一個能安心練習、挑戰自我並持續投入極限運動的地方，成為真正支持運動發展的基礎。

