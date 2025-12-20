澎湖冬至小旅行南寮「雞母狗」捏捏樂 外國人初體驗

來自美國的許老師初體驗捏「雞母狗」。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府推廣冬季旅遊，11月起推出「冬遊澎湖消費券」方案，持續到明年1月31日，規劃多元特色活動。其中特別攜手南寮社區，今明兩天推出冬至小旅行，2天共4個場次，帶領旅客走進在地社區，還有外籍教師報名，體驗澎湖特有冬至文化。

南寮社區近年營造有成，獲獎無數，2024年榮獲民間團體類國家永續發展獎，2025年文化部第1屆百大文化基地，已然成為遊客造訪澎湖必遊景點。縣府與南寮社區合作推出冬至小旅行，包括傳統又饒富趣味的雞母狗捏捏樂、石磨米漿體驗，以及充滿人文風情的菜宅文化導覽解說。

活動分上、下午兩場，分別是上午9點及下午2點，每場約2小時，限額30人，免費參加，採預約報名，額滿為止。活動特別開放給非澎湖籍旅客，讓外地朋友能親身感受澎湖冬至民俗的節慶氛圍，深入體驗社區人文風貌與永續智慧。

今天的活動由南寮社區理事長陳有擇全程解說，美國在台協會轉介外籍英語老師，在山水、風櫃國小任教的美籍許老師也報名，對於澎湖傳統聚落及冬至習俗，處處都感到新奇，還來單眼相機來紀錄，捏製雞母狗也融入澎湖文化，對這次初體驗留下深刻印象，明年7月滿1年服務，也會把異國服務經驗帶回美國教學，成為最佳國民外交。

冬遊澎湖南寮小旅行，讓外地遊客了解澎湖傳統習俗雞母狗製作。（記者劉禹慶攝）

