台積電慈善基金會資助台東技職 今辦親子職業試探博覽會

台積電慈善基金會今天攜手台東縣教育處在公東高工舉辦「親子職業試探博覽會」，吸引全縣超過2000名國中師生及家長參與，讓學生與家長共同參與，透過實際操作與體驗，理解不同職業的特點與要求，並促進親子間的溝通，為孩子的未來職涯選擇提供更多可能。

活動內容涵蓋機械、木工、電機、室內設計、餐飲、時尚美髮等科別，學生可親身體驗精密銑削、3D列印、車床操作、冰壺、木作挑戰、室內設計模擬、聖誕杯子蛋糕DIY、指甲彩繪等多元活動。這些設計不僅展現技職教育的魅力，更讓學生在遊戲與實作中培養創意與解決問題的能力。台積電慈善基金會彭冠宇執行長特別強調，透過這樣的活動，學生能在探索過程中找到興趣與相對應的潛能，據此建立對未來職涯的初步規劃。

除了學生的職業體驗，活動也設有「職業引路專區」，透過簡易有趣的「生涯興趣測驗」，一對一諮詢協助國中生與家長了解未來就讀體系與類科選擇，對相關職務有更具體的想像。

今年是台積電慈善基金會第3次支持公東高工舉辦「親子職業試探博覽會」，基金會積極投入資源，提升公東高工招生能量，也讓台東縣的中學師生及家長能接觸到更多元的職業資訊，縮短對產業發展的認知差距。

