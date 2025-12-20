為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台積電慈善基金會資助台東技職 今辦親子職業試探博覽會

    2025/12/20 16:50 記者黃明堂／台東報導
    台積電慈善基金會今天攜手台東縣教育處舉辦台東親子職業試探博覽會。（記者黃明堂翻攝）

    台積電慈善基金會今天攜手台東縣教育處舉辦台東親子職業試探博覽會。（記者黃明堂翻攝）

    台積電慈善基金會今天攜手台東縣教育處在公東高工舉辦「親子職業試探博覽會」，吸引全縣超過2000名國中師生及家長參與，讓學生與家長共同參與，透過實際操作與體驗，理解不同職業的特點與要求，並促進親子間的溝通，為孩子的未來職涯選擇提供更多可能。

    活動內容涵蓋機械、木工、電機、室內設計、餐飲、時尚美髮等科別，學生可親身體驗精密銑削、3D列印、車床操作、冰壺、木作挑戰、室內設計模擬、聖誕杯子蛋糕DIY、指甲彩繪等多元活動。這些設計不僅展現技職教育的魅力，更讓學生在遊戲與實作中培養創意與解決問題的能力。台積電慈善基金會彭冠宇執行長特別強調，透過這樣的活動，學生能在探索過程中找到興趣與相對應的潛能，據此建立對未來職涯的初步規劃。

    除了學生的職業體驗，活動也設有「職業引路專區」，透過簡易有趣的「生涯興趣測驗」，一對一諮詢協助國中生與家長了解未來就讀體系與類科選擇，對相關職務有更具體的想像。

    今年是台積電慈善基金會第3次支持公東高工舉辦「親子職業試探博覽會」，基金會積極投入資源，提升公東高工招生能量，也讓台東縣的中學師生及家長能接觸到更多元的職業資訊，縮短對產業發展的認知差距。

