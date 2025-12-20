山嵐中最美的儀式！古坑樟湖生態國中小辦謝茶祭感謝天地

古坑樟湖生態國民中小學今舉辦謝茶祭儀式，吸引眾多貴賓及民眾參與。（記者李文德攝）

雲林縣古坑鄉樟湖生態國民中小學，是縣內第一所生態學校，校方積極與社區產業結合，認養0.7公頃茶園種植紅茶，與社區開發農特產品，為感謝土地滋養，校方今天在後山茶園舉辦謝茶暨校慶，祭典配合山嵐景色，當地民眾讚為最美祭典。多年投入學校發展的張榮發基金會表示，本學年度開始投入多一倍資金，協助校園發展。

古坑鄉樟湖村在莫拉克風災後，張榮發基金會協助樟湖國小遷校新建，並成為公辦民營學校，學校位在山坡茶園旁，配合優雅的校舍，有全台最美學校美譽，校方從改制為生態國中小後，3年前認養後山0.7公頃茶園種紅茶，由茶農張定國指導，無毒種植台茶18號紅玉紅茶，獲茶改場盲測為台灣西部名列前茅的紅茶，被企業採購一空。

校長陳清圳表示，茶是古坑樟湖地區最大宗農產，隨著青年回流，產業如何走出地域性侷限更加重要。前年雲林科技大學推薦可到日本四國馬路村參訪，發現當地靠柚子就可發展出數十種產品，返國後與社區、校方積極推動農產品開發，今年一口氣推出紅茶酒、黎檬酒、康普茶等7項產品，讓社區年輕世代對當地開發更有實質嫁接效益。

今天校方舉辦謝茶祭，雲林縣副縣長謝淑亞、雲科大副校長黃世輝、張榮發基金會執行長鍾德美、誠致基金會董事長李吉仁、長榮海運課長江昶成、賴育鈞、雲縣環保局長張喬維、縣府計畫處長李明岳與數百位民眾及家長出席活動，在後山茶園依序舉行祭拜、遶境、謝天、灑淨四個重要儀式，與山嵐美景相互照映，不少民眾驚嘆「美極了」。

鍾德美表示，學校非常重視與社區連結，將教育與在地產業、社區經濟發展緊密結合，更實際回饋地方，帶動社區產業發展，令人感動，因此基金會本學年度投入多一倍經費協助經營學校。

張喬維指出，樟湖位於山區，經自然農法可讓生態系統逐步恢復，未來將以樟湖國中小作為示範，到更多社區推動自然農法耕作，避免化學肥料對土地與水源造成負擔。

古坑樟湖生態國民中小學學生走入茶園灑淨。（記者李文德攝）

古坑樟湖生態國民中小學發表與社區共同研發的7項農特產品。（記者李文德攝）

