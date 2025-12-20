哀悼北捷悲劇 中山站4號出口聖誕樹熄燈3天

台北捷運指出，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即起至12月22日關燈3天。（北捷提供）

台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機殺人事件，造成4死11傷，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即日起至12月22日關燈三日，台北捷運指出，為表達對生命的尊重與追思，以示哀悼。北市赤峰商圈永續發展協會陳靜筠理事長表示，跟捷運公司第一時間確認，是否心中山線型公園要熄燈，她認為熄燈是正確的選擇，早上也看到不少民眾到案發地獻花，面對這件事大家都很難過。

心中山線型公園跟進熄燈

陳靜筠回憶，事發當時並不在現場，鄰居當時通報有臭味，誤以爲是火災，後續才確認丟棄煙霧彈，面對無預警傷人導致3名無辜民眾身亡，面對這件事大家都很難過，希望傷者可以早日復原，也為亡者祈求迴向，希望未來警網能更加落實，不讓民眾擔憂。

陳靜筠也指出，第一時間已經商圈各店家呼籲，遇到暴力攻擊一定要把握「逃、躲、擋」的原則，面對發生緊急事故要及時報警，店家的鐵門也要第一時間也關閉，像是百貨女店員第一時間反應敏銳，立刻帶顧客進入更衣室安全避難，都是很好的應變方式。

