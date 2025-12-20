為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    哀悼北捷悲劇 中山站4號出口聖誕樹熄燈3天

    2025/12/20 16:20 記者孫唯容／台北報導
    台北捷運指出，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即起至12月22日關燈3天。（北捷提供）

    台北捷運指出，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即起至12月22日關燈3天。（北捷提供）

    台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機殺人事件，造成4死11傷，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即日起至12月22日關燈三日，台北捷運指出，為表達對生命的尊重與追思，以示哀悼。北市赤峰商圈永續發展協會陳靜筠理事長表示，跟捷運公司第一時間確認，是否心中山線型公園要熄燈，她認為熄燈是正確的選擇，早上也看到不少民眾到案發地獻花，面對這件事大家都很難過。

    心中山線型公園跟進熄燈

    陳靜筠回憶，事發當時並不在現場，鄰居當時通報有臭味，誤以爲是火災，後續才確認丟棄煙霧彈，面對無預警傷人導致3名無辜民眾身亡，面對這件事大家都很難過，希望傷者可以早日復原，也為亡者祈求迴向，希望未來警網能更加落實，不讓民眾擔憂。

    陳靜筠也指出，第一時間已經商圈各店家呼籲，遇到暴力攻擊一定要把握「逃、躲、擋」的原則，面對發生緊急事故要及時報警，店家的鐵門也要第一時間也關閉，像是百貨女店員第一時間反應敏銳，立刻帶顧客進入更衣室安全避難，都是很好的應變方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播