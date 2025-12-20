畫面曝光 ! 雪霸初雪來了 主峰稜線積雪1公分

雪霸入冬初雪來了，雪北至雪主稜線積雪1公分。（雪管處提供）

今年入冬後繼玉山下雪，雪霸國家公園管理處今天下午指出，經山友回報今（20日）早上7點多，由雪北山屋經水源路碎石坡行走路段中，拍攝到雪霸入冬初雪畫面，不過下雪時間不長，目前積雪約1公分。

雪管處表示，雪北（雪山北峰）至雪主（雪山主峰）稜線降下初雪，可能讓不少山友興奮，但要呼籲山友注意登山安全，其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結冰或濕滑情況，能見度亦可能因雲霧而降低，登山前務必查詢最新天氣與道路、步道狀況，審慎評估自身體能與經驗，避免貿然進入高風險路段。裝備方面，應備妥保暖衣物、防水外套、雪地三寶（如冰爪、冰斧、頭盔）、頭燈與足夠糧食與熱飲，並留意失溫風險。

雪管處也強調，建議結伴同行，告知親友行程與預計下山時間，隨身攜帶通訊與定位設備。若天候惡化或體力不支，應立即折返，切勿勉強。

