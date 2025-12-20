微電影競賽推孝道 「她的名字叫勇敢」奪冠

教育部政次劉國偉頒發第一名給稻江護家學生謝依珊，由家長代為領獎。（圖由教育部提供）

百善孝為先，為鼓勵學生用多元形式傳遞孝道精神，教育部舉辦第7屆「全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，今（20）日頒獎，台北市稻江護家學生謝依珊以作品「她的名字叫勇敢」奪冠，以「母愛」為核心，透過女兒的口白，訴說母親歷經喪夫與兒子重傷雙重打擊後，仍堅毅撐起家的真實故事，展現母親是勇氣與希望的化身，感念母愛的偉大。

今年共有78組師生報名，選出前3名、優選5名、佳作7名及評審特別獎2名，共計17件優良作品，教育部委託國立台灣藝術大學辦理，透過社群媒體平台，宣傳微電影徵件競賽活動，並走入校園辦理校園巡迴講座；暑假期間也安排線上及實體工作坊，進行微電影拍攝技巧教學。

請繼續往下閱讀...

教育部政次劉國偉表示，今年作品題材豐富，呈現方式細膩且富有創意，學生們以鏡頭記錄人與人之間溝通互動，描繪真實動人之社會故事，培養多元能力，也呼應新課綱多元適性揚才精神，透過創作過程，也促進學生們省思與家人的相處方式，讓孝道理念在校園扎根並持續向社會擴散。

第二名為高雄市中華藝校學生林柏諺、劉采瀅、林尚鴻之作品「掌中寄魂」，以一位青年與外公的情感為影片主軸，描述外公離世後，青年以戲偶重現外公的模樣，將思念化為創作，也讓傳統藝術在年輕世代中被重新看見。

第三名為國立台北科技大學附屬桃園農工學生黃心瑜的作品「我的媽媽」，以幽默對話與生活化的情境呈現家庭真實樣貌，透過三代互動，映照出不同世代價值觀與愛的表達方式，傳遞「嘮叨其實是愛」的創作理念。

教育部舉辦第7屆「全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，今（20）日頒獎。（圖由教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法