為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    生人迴避！彰化聖誕夜「送肉粽」接連兩場 伸港、福興路線一次看

    2025/12/20 16:03 記者張聰秋／彰化報導
    彰化沿海地區流傳百年的送肉粽送煞科儀，承載著民間信仰中安定人心的善意，過程中能避開就盡量避開，尊重儀式。（圖民眾楊昇樺提供）

    彰化沿海地區流傳百年的送肉粽送煞科儀，承載著民間信仰中安定人心的善意，過程中能避開就盡量避開，尊重儀式。（圖民眾楊昇樺提供）

    彰化縣沿海地區傳統「送肉粽」送煞科儀來了！伸港鄉將於12月24日聖誕夜舉辦祈福路祭，緊接著福興鄉麥厝村27日也有一場，由於第一場正好撞期西方聖誕節平安夜，引發地方熱議，相關單位特別公布路線，提醒民眾保持平常心，並在儀式期間盡量迴避。

    伸港鄉代林明鴻代轉公告表示，24日的送煞儀式又名為祈福路祭活動，預計晚上7點到10點30分進行，隊伍將從溪底路出發，沿濱海路行經西北營頭、西濱橋下直行，再經由西營頭、西南營頭，最終送往伸港白色海豚屋附近海域出海。

    林明鴻提醒，儀式目的是為了安定地方與送走厄煞，呼籲沿線住戶在期間內緊閉門窗，避免在路邊駐足圍觀。若民眾在路上巧遇隊伍，請低調繞道或轉向，切勿跟隨或穿越隊伍。若感到不安，可依照習俗在門頭倒立懸掛掃把來避邪。

    除此之外，福興鄉麥厝村也預告在27日晚間9點舉辦送煞科儀，該場儀式原訂路線橫跨福興與芳苑鄉，長達5公里，一度引發沿線多個村落居民不安。經過請示神明後，主辦方考量規模過大恐造成恐慌，最終決定將路線縮減至約1公里。

    儀式承載著民間信仰中安定人心的善意，盼民眾互相體諒，以理性與尊重的態度配合。若有造成暫時不便，敬請見諒。

    「送肉粽」送煞科儀習俗在彰化沿海地區流傳百年之久，基於上吊輕生者，因怨氣重，為避免鬼魂滯留，「送肉粽」將吊繩等物送往海邊燒毀。民俗專家蒲慶峰建議生人迴避，可以避開儘量避開，以免被沖煞到，他說，儀式為送走往生者怨氣，並安民心，過程中，千萬不要有輕浮、看熱鬧的心態出現，犯太歲者、孕婦及孩童等族群應盡量迴避。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播