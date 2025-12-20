生人迴避！彰化聖誕夜「送肉粽」接連兩場 伸港、福興路線一次看

彰化沿海地區流傳百年的送肉粽送煞科儀，承載著民間信仰中安定人心的善意，過程中能避開就盡量避開，尊重儀式。（圖民眾楊昇樺提供）

彰化縣沿海地區傳統「送肉粽」送煞科儀來了！伸港鄉將於12月24日聖誕夜舉辦祈福路祭，緊接著福興鄉麥厝村27日也有一場，由於第一場正好撞期西方聖誕節平安夜，引發地方熱議，相關單位特別公布路線，提醒民眾保持平常心，並在儀式期間盡量迴避。

伸港鄉代林明鴻代轉公告表示，24日的送煞儀式又名為祈福路祭活動，預計晚上7點到10點30分進行，隊伍將從溪底路出發，沿濱海路行經西北營頭、西濱橋下直行，再經由西營頭、西南營頭，最終送往伸港白色海豚屋附近海域出海。

林明鴻提醒，儀式目的是為了安定地方與送走厄煞，呼籲沿線住戶在期間內緊閉門窗，避免在路邊駐足圍觀。若民眾在路上巧遇隊伍，請低調繞道或轉向，切勿跟隨或穿越隊伍。若感到不安，可依照習俗在門頭倒立懸掛掃把來避邪。

除此之外，福興鄉麥厝村也預告在27日晚間9點舉辦送煞科儀，該場儀式原訂路線橫跨福興與芳苑鄉，長達5公里，一度引發沿線多個村落居民不安。經過請示神明後，主辦方考量規模過大恐造成恐慌，最終決定將路線縮減至約1公里。

儀式承載著民間信仰中安定人心的善意，盼民眾互相體諒，以理性與尊重的態度配合。若有造成暫時不便，敬請見諒。

「送肉粽」送煞科儀習俗在彰化沿海地區流傳百年之久，基於上吊輕生者，因怨氣重，為避免鬼魂滯留，「送肉粽」將吊繩等物送往海邊燒毀。民俗專家蒲慶峰建議生人迴避，可以避開儘量避開，以免被沖煞到，他說，儀式為送走往生者怨氣，並安民心，過程中，千萬不要有輕浮、看熱鬧的心態出現，犯太歲者、孕婦及孩童等族群應盡量迴避。

