廚餘開放養豬僅一年 桃園養豬戶抱怨投入1、200萬元不符經濟效應

今年10月22日爆發非洲豬瘟疫情，廚餘政策一日三變，桃園市議員彭俊豪要求市府進行專案報告，彭說，原本全面禁止廚餘養豬，結果又開放明年可以養豬，養豬戶照規定投入1、200萬元設備後，才發現只能用1年莫不叫苦連天；對此議長邱奕勝指出，明年1月底會召開臨時會進行專案報告，非洲豬瘟衝擊下的廚餘政策是專案報告重點。

環保局長顏己喨指出，台灣的廚餘養豬政策進入轉型期，目標是後年起全面禁止，明年為緩衝期，只有符合高溫蒸煮、影像監控、GPS追蹤車輛等條件，並經地方政府同意的事業廚餘（非家戶廚餘）才可繼續養豬，統計桃園市列管93家養豬場已有89家完成申請，申請率超過95％，另環保局也將把握此一關鍵過渡期，自明年起規劃推動「源頭減量」與「以量制價」兩大策略，為後年全面禁止廚餘養豬政策預作準備。

彭俊豪表示，以往廚餘可以餵豬，對餐廳而言廚餘是有價料，養豬戶甚至願意花錢向餐廳購買，如今全面禁止用廚餘養豬，使得餐廳廚餘一夕之間變成需要花錢處理的事業廢棄物，營運成本大增，也影響未來物價，另外桃園是養殖黑毛豬重鎮，這次中央開放廚餘養豬，養豬戶都很高興，也配合中央政策投入1、200萬元採購設備，事後才知道只能用1年，莫不叫苦連天。

議員謝美英也抱怨，廚餘去化政策一日三變，事業廚餘、團膳廚餘、學校廚餘搞得大家人仰馬翻，請市府徹底調查各事業單位、養豬戶所受衝擊，務將傷害降至最低。

