目睹北捷攻擊事件！日本記者雙手全染紅 哽咽自責無法止血

日本知名記者木下黃太剛好在誠品南西店，他衝出店外後發現兩名遭砍倒傷者，立刻上前徒手按壓傷口止血。（取自木下黃太X）

北捷昨日驚爆連續攻擊事件，嫌犯張文在捷運台北車站M7出口、中山商圈先後犯案。日本知名記者木下黃太剛好在誠品南西店，他衝出店外後發現兩名遭砍倒的傷者，立刻上前徒手按壓傷口止血，隨後他在X發布影片敘述現場狀況，難過表示，儘管雙手滿是鮮血卻無法阻止出血，醫護人員到場前傷者意識也漸漸喪失，講到難過處他也忍不住哽咽，語氣十分自責。

木下黃太曾在日本電視台任職，報導過不少重要新聞。昨日在X上發布影片，陳述第一手消息。他表示，當時位於1樓，看到一名男子持刀衝入大樓，他立刻跑出室內，在室外看到2名遭砍倒的男子，其中一人是機車騎士，他的機車就倒在路旁。

木下表示，現場一度僅有他一人能幫忙救援，他當時徒手上前替傷者按壓傷口止血，儘管雙手被鮮血染紅，仍無法阻止出血，而在醫護人員到場前，感覺到傷者意識就已逐漸減弱，他也露出被鮮血染紅的雙手，表示自己只能做到這樣了，語氣相當自責，講到難過處更一度哽咽。

貼文下方，不少台灣網友溫暖鼓勵：「謝謝你的幫忙，感覺你也受到很大驚嚇」、「不要自責」、「能做的都做了請不要太自責」、「你還好嗎？」、「祝福你和所有人的創傷能早日平復」。

根據敘述，木下昨日救援的民眾，是37歲從事保全的王姓男子，他昨晚上班路上遭到張文持刀攻擊頸部，他遭攻擊後立刻發動機車離開原地，但在前方轉彎處就因體力不支倒地，隨後被送往新光醫院急救，不幸於昨晚10時13分宣告不治。

