    首頁 > 生活

    南市圖行動圖書車 明年起開放校園及社區團體申請出車

    2025/12/20 14:55 記者劉婉君／台南報導
    南市圖行動書車首度走入紅瓦厝國小運動會，並規劃體育類書籍專區。（南市圖提供）

    南市圖行動書車首度走入紅瓦厝國小運動會，並規劃體育類書籍專區。（南市圖提供）

    台南市立圖書館行動圖書車，目前每月採定時定點方式，每月約有7場次，走入社區，提供即借即享的便捷閱讀服務，今（20）日並首度和學校合作，開進歸仁區紅瓦厝國小的運動會，讓校內師生、周邊民眾也能一同借閱，明年起將開放校園及社區團體申請出車，促成圖書館真正「走進生活、走近市民」。

    南市圖行動書車首次與紅瓦厝國小，進入校園，為呼應校方的運動會主題，規劃「舞動青春．運動書展」專區，精選各式體育相關童書、繪本、一般讀物與教學類圖書，歸仁圖書館也提供現場辦證送好禮及有獎徵答小活動。

    南市圖館長楊馥菱表示，市圖行動書車目前採每月定時定點方式，於假日出車至仁德區上崙玉敕中軍宮、歸仁區保西代天府、將軍區馬沙溝李聖宮、北門區弘能家園（不對外開放），每月約7場次，1年共約90場次。明年開始，除了每月定時定點之外，也將開放校園與社區團體申請出車，期能走入更多校園與社區，把閱讀服務深入城市每個角落，讓書香真正無所不在，目前預估每周間1至2場次，屆時整體出車次數每月將再增加4至8場次，全年則共增加48至96場次左右，不過，實際受理場次仍須視申請情況而定。

    南市圖行動書車明年起將開放學校及社區團體申請出車。（南市圖提供）

    南市圖行動書車明年起將開放學校及社區團體申請出車。（南市圖提供）

    
    
    熱門推播