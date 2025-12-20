在地企業連續8年送暖 助屏東家扶兒一圓耶誕禮物夢想

屏東家扶中心舉辦耶誕Party裝扮舞會，發送企業員工準備的禮物給小朋友們。（屏東家扶中心提供）

耶誕節即將到來，屏東家扶中心與明揚國際科技攜手，為弱勢兒少們一圓佳節夢想，今年共有40位家扶孩子透過心願卡寫下自己小小但真摯的願望，該企業從2018年以來，已為341位家扶兒少圓夢，透過明揚科技員工細心準備的禮物，讓孩子們相信，即使生活艱難，仍然有人默默關心他們。

今年的心願禮物內容多元，有文具、球鞋、書包，到兒童滑板、三輪車、智慧型手錶等物品，都承載著孩子們對日常生活與學習的期待。來自單親家庭的小六女孩小肥，在心願卡上寫下想要「36色彩色鉛筆」，那是一份支撐她繼續創作、延伸夢想的力量。明揚同仁得知後，立刻為她準備高品質畫筆，希望讓她在創作的世界裡看見更多光亮。

國二的銓銓是羽球校隊選手，平時練習都借用學校球拍。今年許下希望擁有「自己的羽球拍」，專屬的羽球拍對銓銓而言，不只是運動器材，可讓銓銓在比賽中增添自信，明揚員工也仔細挑選適合的球拍，期待未來陪伴他在球場上勇敢向前。

國一生小昊家中環境簡單，讀書只能使用舊矮茶几，照明只有一盞小夜燈，儘管如此，他仍每天努力完成作業，今年他的心願是想要一盞「護眼檯燈」，收到許願禮物的他開心說「以後能在更舒適的環境中專注學習」。

屏東家扶中心主任黃朝宗表示，非常感謝明揚國際多年來的支持，不只是提供節慶禮物，更長期陪伴弱勢兒少，讓他們感受到自己的願望被看見、被重視，這些禮物帶給孩子的是向前走的力量。今年禮物由家扶社工舉辦溫馨耶誕走秀活動發送，針對恆春等偏鄉地區兒少，則親送家中。

明揚國際科技員工為屏東家扶中心兒少準備了願望禮物。（屏東家扶中心提供）

