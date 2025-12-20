為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭「讓自己變快樂」市集 週日還有一天活動

    2025/12/20 14:03 記者王峻祺／宜蘭報導
    民眾走訪「宜蘭轉運讚」市集，體驗頌缽音療。（主辦方吳艾力提供）

    現代人愈來愈重視「身心健康」，宜蘭首次以「療癒自己」為主題，在宜蘭市華泰童趣村舉辦「宜蘭轉運讚」市集，集結手作藝術、香氣療癒等多達50組攤商和民眾互動，被讚譽是「讓自己變快樂」市集，好吃好玩又開心，週日還有1天活動。

    療癒市集今天登場，吸引民眾駐足，要把幸福找回來，主辦方首度集結60個品牌與創作者，包括身心靈療癒、手作藝術、花草植物、音樂表演、文創書寫、農產品、遊戲模型公仔、輕食甜點等多元領域，打造符合不同年齡層的體驗場域。

    許多遊客被「想被療癒」與「自己動手療癒自己」的主題吸引，近距離和芳療師、占卜師和手作師互動，透過冥想、藝術創作、聲音感受、植栽及品嘗美食，滿足身心靈，讓自己獲得快樂能量。

    主辦單位「TEST 105」負責人吳艾力說，這不是一場普通市集，而是一個讓人願意放慢腳步、回到自己、重新呼吸的溫柔空間，好的身心狀態會吸引好的人事物靠近，而壞運自然遠離，週日活動還有1天，歡迎遊客上午11點至下午5點造訪，透過觸覺、嗅覺、視覺、聽覺與互動體驗，重新調整生活節奏，恢復健康身心。

    許多遊客被「想被療癒」與「自己動手療癒自己」主題吸引，前往市集找到快樂的能量。（主辦方吳艾力提供）

    民眾席地而坐學習編織。（主辦方吳艾力提供）

