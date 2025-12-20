冬至來公館聖誕季 自來水園區明免費入園、喝熱飲

公館聖誕季壓軸好戲-音樂會於12月21日登場，現場還有浪漫聖誕燈飾及史努比、糊塗塌客公仔。（北水處提供）

台北自來水園區公館聖誕季「冬日幻響」系列活動，將迎來最精采的壓軸活動－「聖誕音樂會」，由台師大教授葉樹涵教授帶領台師大管樂隊盛大演出。北水處表示，12月21日開放免費入園，現場還有免費熱飲，邀請民眾把握假日時光，與家人朋友一同至園區，與史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾拍照，伴隨著悠揚樂曲，迎接年末最溫暖的盛典。

北水處表示，當日舞台活動下午4點開始，由深受親子喜愛的MOMO家族哥哥姐姐親子帶動唱打開序幕，隨後由台師大管樂隊與合唱團接力演出，今年以「中亞細亞的草原」為主題，呈現極光、火山、颱風等大自然意象的樂曲，並融入科學知識解說，帶來市民朋友一場結合音樂與知識的精彩饗宴。

活動現場也匯集熱鬧聖誕市集，包含公館夜市小吃及特色店家，展售炸雞、燒賣、棉花糖、鬆餅等美食，以及多項互動文化體驗活動，如節水宣導車、客家文化DIY體驗、廉政投好球遊戲等；活動當日適逢冬至，自來水園區也在音樂會現場提供免費熱飲，完成指定任務還能免費兌換湯圓，讓民眾在冬至當天也能感受滿滿暖意。

北水處指出，今年公館聖誕季與114家公館商圈、夜市業者合作，推出專屬優惠「商圈折價券」，讓遊客在園區與商圈間漫步拍照、聽音樂也能吃喝玩樂。活動期間於商圈消費並完成指定步驟，即可參加公館商圈消費抽大獎，第一波得獎名單已於12月17日公布於自來水園區臉書專頁，將在12月21日音樂會現場頒獎，第2波抽獎活動持續進行至12月31日，歡迎民眾蒞臨同時踴躍參與消費抽獎活動，可抽限定「自來水博物館 × 史努比聯名禮包」等好禮。

北水處補充，今年園區內有浪漫的聖誕燈飾及史努比、糊塗塌客公仔成為打卡熱點，每日皆吸引許多親子家庭、情侶與遊客前來拍照留念，11月29日活動開始至今，已累積超過3.6萬人次入園。盼透過聖誕季活動串連文化、藝術與在地商圈能量，與市府聯手打造最具城市魅力的冬季盛事，歡迎民眾把握活動期間，到公館感受最迷人的聖誕氣氛。

