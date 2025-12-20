淡江大橋抵抗颱風、地震晃動 公路局曝光「水中阻尼」功效

河面上往淡水方向視角。（公路局提供）

由交通部公路局建造的淡江大橋，將在明年5月12日通車啟用，公路局近期陸續曝光淡江大橋各項建造秘辛，也提到有效抑制橋面振動的「水中阻尼」，可抵抗颱風、地震帶來的震動。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

淡江大橋全長920公尺，主跨距長達450公尺，工程單位在施作「鋼梁懸臂吊裝」作業時，尚未閉合的橋面宛如一把向外延伸的長尺，在風場擾動作用下，懸臂端容易產生上下方向的擺振（垂直振動）。

為確保施工安全與結構穩定，工程單位在現場特別導入「水中阻尼」措施，有效抑制橋面振動，營造安全作業環境。什麼是水中阻尼？工程團隊諮詢德國顧問公司（LAP）及丹麥風洞試驗室（FORCE），並參考國際斜張橋案例，善用淡水河道的自然環境。

工程單位在橋面下方水域中吊掛「水中混凝土板」，當橋面發生微幅上下振動時，吊掛在水中的混凝土板也隨之運動，水體所產生的阻力會消耗振動能量，使振動迅速衰減，彷彿替橋面加裝一組「水中煞車」，將河水轉化為天然的減震器，穩定橋面動態反應。

水中阻尼設施規格與配置分別有水中混凝土板，吊掛位置在距河床約1.5公尺，水中深度約6.5公尺，確保板體於水中具備足夠活動空間，避免與河床或其他設施碰撞。

公路局指出，吊掛的水下阻尼設施荷重小於10噸，對橋梁結構影響相當於臨時活載重，並可透過吊車快速完成安裝與拆除，河道同步設置警戒燈號，兼顧施工安全與航行安全。

根據橋面監測振動驗證成效，橋面裝設高靈敏度加速度計實際紀錄顯示，在受颱風外圍環流影響的情況下，橋面振動加速度可在0.1秒內由186 gal（cm/s²）快速降低到5 gal（cm/s²），減振成效顯著；而鋼梁懸臂節塊末端的上下擺動從原本超過60公分，降低到10公分以內。

公路局曝光淡江大橋「水中阻尼」防震作用。（公路局提供）

往淡水方向空拍照片。（公路局提供）

橋面上往八里方向視角。（公路局提供）

