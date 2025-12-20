借鏡新加坡奪全球人才競爭力榜首！ 陳文章籲政府速設國家級人才委員會

新加坡奪全球人才競爭力榜首，台大校長陳文章今疾呼，中央政府應速設國家級人才委員會。（記者林曉雲攝）

今（2025）年全球人才競爭力指數日前公布，新加坡憑藉強大教育體系、健全治理及在AI時代培養創新力強的勞動力，首次超車瑞士拿下榜首。國立台灣大學校長陳文章在校務會議後聯訪表示，人才是台灣的護國神山，台積電有很多人才，才讓台積電成為台灣的護國神山，台灣人才為全球爭搶，但人才培育散在各部會，呼籲中央政府應儘速設立「國家級人才委員會」，善用特別預算，政府和大學、企業合作，共同爭取國際人才和加強人才培育。

陳文章表示，少子化不只是生育福利問題，也不只是衛福部的事，即便提高補助，也不必然能直接轉化為出生率提升，政府應將少子化視為國家核心人力結構的長期挑戰，從人才培育、攬才、留才到就業發展，進行整體規劃，成立國家級人才委員會，設置專責執行長，納入政府、學術單位與企業，共同推動至少10年的長期策略。

他強調，委員會可整合教育、僑務、外交與經濟等部會資源，從高中、大學到就業形成長期布局，同時透過高中生協修大學課程等機制，加強中學與大學的課程銜接，提前培育具潛力的人才，而為台灣培育優秀人才，這議題不涉及藍白綠或政治立場，應跨黨派全國一起努力來做。

陳文章分析，從台大經驗來看，提供獎學金招攬優秀僑外學生成效明確，報到率約8至9成，入學後學業表現普遍優異，與本國頂尖學生不相上下，甚至在部分情況下表現更突出，透過資源投入進行精準攬才，具高度投資效益，值得重視。

陳文章進一步表示，攬才留才不僅是教育部責任，後續牽涉企業需求、海外布局與國際競爭，跨及國科會、中研院、經濟部等權責，以跨部會方式整合資源，搭配特別預算或中長期經費規劃，對國家整體發展將更具助益。

陳文章也指出，未來的人才政策不應只看「引進多少人數」，而應著重於引進國家所需的關鍵領域人才與高端優秀人才，過去曾提出2030年引進約21萬名人才、2040年提升至40萬人的政策目標，若缺乏統籌執行機制，恐難以實現，亟需由專責委員會進行跨部會協調與落實，若國家成立此人力資源統籌機制，台大將全力配合，也相信國內其他大學與企業界都將願意投入支持，「人才」正是台灣最重要的國家韌性之一，也是全球高度競逐的關鍵資源。

此外，陳文章提到，今年學測報考人數與去年相近約10萬多人，重考生人數略增數百人，全年約一萬多人，教育部已規劃透過增加倍率等制度調整，期望3年後上路後，為學校招生帶來緩衝空間。

