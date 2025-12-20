為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    出國旅遊行李箱塞不下怎麼辦？高職生創意構想「箱中箱」

    2025/12/20 13:04 記者翁聿煌／新北報導
    廣告設計科學生想出DOUBLECASE的創意，解決旅行採買行李箱空間不足的困擾。（記者翁聿煌攝）

    民眾出國旅遊難免看到許多好東西用力血拚，結果臨上飛機，行李箱塞不下怎麼辦？新北市高職廣告設計科品牌形象設計組學生想出好方法，設計出摺疊式的紙箱，不用時收在行李箱內不佔空間，需要時拿出來組合，就成為即裝即用的DOUBLECASE額外行李箱，不僅獲得優勝獎，老師還打算和旅行社、航空公司洽談合作，提供旅客最需要的便利服務。

    廣告設計科學生張晏華說，她和同組的同學看到常常民眾出國，只帶著一個行李箱，但是回國時都會大包小包從國外帶一大堆購買的衣物、紀念品和伴手禮，原本的行李箱卻已經裝不下，只好另外加買一個行李箱，不僅多花錢，還增加家中的空間負擔。

    所以小組成員們腦力激盪，希望能設計出帶出去不佔空間，需要時就能夠馬上變出空間的行李箱，她們想出利用硬紙板未使用時僅薄薄兩片，但是可以立刻組裝好，再加上可重覆使用的伸縮提把和輪組，就成為好用的行李箱，學生設計的DOUBLECASE，還可依照行李箱的尺寸，印製出有不同的規格，依據學生的檢測，他們的作品足以乘載15公斤重的商品，並且使用至少3至4次，最後還可以環保回收。

    指導老師許得輝肯定學生從從日常生活中發想創意，設計出的產品具備實用性，DOUBLECASE既可以與品牌聯名，印上不同的商標與花樣，也能作為旅行社和航空公司提供消費者的貼心服務商品，他打算協助學生與企業洽談合作，給學生的努力成果最好的回饋。

