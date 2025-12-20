為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美呆了！彰化田中「望高瞭」花海登場 驚見熱氣球

    2025/12/20 12:49 記者顏宏駿／彰化報導
    田中望高瞭花海，驚見熱氣球，遊客爭相打卡拍照。（記者顏宏駿攝）

    田中望高瞭花海，驚見熱氣球，遊客爭相打卡拍照。（記者顏宏駿攝）

    一年一度的彰化田中「稻草藝術節」今天在「望高瞭」登場，田中鎮農會打造12公頃花海綻放，數十件稻草創意裝置藝術和「仿熱氣球」與大片的花海相互映襯，成為絕美的熱門打卡景點。

    田中鎮農會今天在現場舉辦「田中秋收冬藏」農產業推廣大會，吸引大批遊客進場，12公頃的花海成為活動的焦點，農會總幹事張瑞欣表示，他們種植景觀作物波斯菊及油菜花，形成一片大花海，目前波斯菊已經全面綻放，接下來還有油菜花，洋紅、鮮黃兩色花海，引人入勝，再透過裝置藝術巧思，設計出大型蠟筆小新、小小兵、卡通城堡等各項裝置藝術，另外還有一座「仿熱氣球」，希望讓遊客體驗田間之美。活動今、明兩天在現場有農產品展售會和精彩的舞台表演，在親子歡樂區有風箏施放、稻草捲、協力闖關活動，更有代表台灣鄉村24節氣的菜干裝置藝術。

    最引人入勝的12公頃花海，目前花開約6成，農會表示，元旦過後進入最盛開，花期持續到一期稻播種，接近農曆春節前。

    一年一度的彰化田中「稻草藝術節」在「望高瞭」登場，現場美不勝收。（記者顏宏駿攝）

    一年一度的彰化田中「稻草藝術節」在「望高瞭」登場，現場美不勝收。（記者顏宏駿攝）

