遇持刀者首要保持距離！是否大喊示警？製刀專家曝「保命界線」

張文昨傍晚於台北車站、捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人。（資料照）

北捷昨日驚傳連續攻擊事件，造成社會擔憂。獲美國刀匠協會「熟練刀匠（J.S.）」認證的鍛刀師「柴犬」表示，面對持刀者，唯一安全方式是「保持距離」，至於是否大喊「有人拿刀」提醒周圍，須視自己與持刀者的距離而定，建議與兇嫌距離10公尺、約兩台車距離時再嘗試。

粉專「柴犬刀具」昨日發文表示，根據現場影片，目測兇嫌刀刃長約10英吋（約25公分），看起來像是《浴血任務 2》中的Toothpick Knife復刻品，不過並不能100%確定。柴犬指出，買特定的刀具不只不會讓兇嫌英雄化，反而會讓警方更容易鎖定。因為這會讓警方在偵查時能獲得的資訊遠比一般通用美工刀或廚刀多，或是縮小購買管道的查詢。

「那種尺寸的刀你完全無法近身。」柴犬指出。他表示，面對持刀者，唯一安全的方法只有保持距離，以人數優勢搭配更長的兵器像是「刺股」控制歹徒，或是以防狼噴霧攻擊然後落跑。

至於是否要大喊「有人拿刀」提醒大家注意，柴犬表示，要視自己與持刀者的距離而定。「如果他離你10公尺以外（約兩台車長），可以在保持最高警戒並慢慢遠離持刀者的前提下試著提醒大家；如果在10公尺內反而可能會激怒歹徒，讓自己成為被下手的對象，這需要謹慎考慮。」

柴犬說明，他是參考美國警方應對刀械的21英呎原則（約6.4公尺），但考慮到一般人反應速度所以把距離拉長到10公尺，並以汽車長度作為一個比較容易理解的參照物。他也再三強調，路上看到有人無端拔出不管什麼尺寸的刀，「一定要保持距離。」

