誤會！網傳學生偷拍游泳課 被指涉學校：當時泳池區無人

彰化縣某高中辦自主學習成果展邀請多校參加，活動後傳出，外校男學生偷拍女學生上游泳課疑雲，經兩校查證，當時沒有學生在泳池上課，誤會虛驚一場。（記者張聰秋攝）

彰化縣一所高中昨（19日）天舉辦自主學習成果展，邀請多校師生參加，活動結束後，網路平台Threads上就有脆友貼文，指涉男同學疑偷拍該校女學生上游泳課，貼文網路發酵，經查證事實並非如網路傳聞，誤會、虛驚一場。

為避免資訊落差造成誤解，被指涉的學校聲明，當時沒有學生上游泳課，同學確認泳池區無人，才在游泳池外窗戶拍空景，絕無拍攝他人隱私或上課情形的意圖，引發爭議學校深感抱歉，已告誡輔導學生尊重性別空間並提高敏感度。

請繼續往下閱讀...

脆友貼文，「外校男生來參加自主學習成果展，跑去偷看正在上游泳課的學生，甚至偷拍是三小，超噁心的」，文章掀起熱議，被指涉的學校馬上啟動調查機制，找來相關學生進行個別訪談，並與友校師長進行事實核對。

被指涉的學校表示，昨天下午2點該時段，友校游泳池沒有學生上課，當事同學經過，好奇心使然，隨手從游泳池外窗戶拍游池空景，並無拍攝他人隱私或上課情形的意圖，不過，在未經許可下，於友校敏感空間（如泳池周邊）進行拍攝，確實缺乏性別空間的尊重與敏感度，此舉造成友校學生的不安與困擾，學校深感抱歉，已對學生進行嚴厲告誡與輔導。

脆貼文還指涉有同學擅闖泳池區，被指涉的學校指出，昨天下午老師帶3個班級學生參加成果展，有學生趁著空檔逛友校校園，經過友校游泳池前B1樓梯處，就被友校同學制止並告知該處非開放空間，學生當下道歉也隨即離開，沒有進入B2泳池教學區，亦未接觸到當時在B2的救生員及任課老師，這組學生與拍照的學生不同人。

被指涉的學校強調，同學校外參訪期間亂闖友校非開放區域的行為，顯示行前教育及學生禮儀規範仍有加強空間，學校概括承受，深切檢討。

主辦成果展的學校對脆文內容不予置評，但校方表示，外校生只是好奇拍一下游泳池空景，「事情不像網路上傳的那樣」，事實已釐清，今後加強活動區域與教學區域的區隔動線，避免外校學生進入，造成誤會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法