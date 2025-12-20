為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    10元漲至20元！ 屏東「小黃公車」票價明年調整

    2025/12/20 12:43 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣小黃公車。（屏東縣政府提供）

    考量各項物價成本與服務永續經營，屏東縣政府宣布，從明（2026）年1月1日起將全縣「小黃公車」票價調整，從10元調整為20元，籲請民眾搭車前留意最新收費標準及社福卡使用規定。

    屏東縣政府表示，2018年於屏東市推動小黃公車，因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，以小型車輛提供公車服務，並以優惠票價10元推廣（原收費標準為起跳8公里內23元），目前34條路線每年約服務10餘萬人次，考量去（2024）年2月26日已初步完成全縣路網，且配合目前屏東縣每月社福卡點數提升至1000點，小黃公車優惠票價從明年1月1日起調整為20元，持「屏東縣敬老卡」或「博愛卡」刷卡者，仍可以點數折抵半價10元，「博愛陪伴卡」需緊隨於博愛卡之後靠卡感應，才可享有半價10元優惠。

    屏東縣府交通旅遊處提醒，若民眾未持上述指定卡片或未依規定感應使用，將統一以全票20元計收。此外，為照顧幼齡兒童，身高115公分以下或未滿6歲者（經出示身分證件），仍維持免費搭乘的福利。因每班次運能有限，如欲保留座位，可於週一至週五上班時間向捷乘交通有限公司預約，預約電話：08-8218166分機2或使用Line帳號@jcha8218166預約。

    屏東縣政府強調，本次調整小黃公車票價是為了建構更穩健的經營環境，未來縣府將致力於擴大服務路線、提升預約系統品質。

