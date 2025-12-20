被騙好多年！緊急出口「小綠人」真實身分曝光 竟有超洋派日本名

逃生出口的小綠人，名叫皮克托先生（ピクトさん）。（圖片擷取自@日本台灣交流協會/FB）

近期社群平台Threads上掀起一波「第一屆沒人知道的冷知識大賽」，吸引無數網友留言共襄盛舉，從台灣立法院曾獲「搞笑諾貝爾獎」到各種生活怪談，討論熱度居高不下，其中最令網友震驚的，莫過於每天在捷運、百貨公司都能見到的「緊急出口小綠人」，原來他根本不叫小綠人，而且還有個超洋派的日本名字！

綜合媒體報導，大家習以為常的逃生門標誌，一直以來被台灣民眾稱為「小綠人」，但在這場冷知識大賽中，有「神人」翻出真相，他的正式官方名稱其實叫做「皮特托先生」（ピクトさん）。這個名字其實是大有來頭，源自於英文單字「Pictograph（象形圖/圖形符號）」。

這位「皮特托先生」的身世其實相當傳奇。在1970年代的日本，當時發生多起死傷慘重的重大火災，政府發現民眾在濃煙中根本找不到出口，為了救命，日本政府舉辦了全國性的設計大賽，經過多輪海選與細節修整，皮特托先生終於在1987年獲得國際認證，成為全球通用的安全標誌。

除了名字之外，皮特托先生渾身通綠也有科學根據，研究顯示，人類視網膜在黑暗、低光源的環境下，對「綠色」的敏感度最高，因此，當火警發生、電力中斷時，這道綠光正是引導民眾逃出的關鍵標示。

還有更多樣貌的皮克托先生，在皮克托學會（ピクトさん学会）的網站上能欣賞，除緊急出口外，日常生活中還有很多地方都能夠看到皮克托的身影！下次出門時不妨多看看週遭環境，說不定就能找到它。

