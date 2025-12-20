校事會議修法再惹議 學生團體赴教育部抗議要求參與

捍衛全台學權行動、台大勞工社等學生團體20日舉辦反對校事會議抗議記者會，教育部官員接受陳情並合影。（記者塗建榮攝）

對於中小學校事會議引發的爭議，教育部預告修改「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，包括捍衛全台學權行動等學生團體今（20）日赴教育部前陳抗，質疑這項變革將深刻影響校園民主與學生權益，教育部至今仍未與學生進行廣泛討論，不管是手機管制草案或校事會議修法，均未有學生參與決策過程，並呼口號「學生要民主，草案要退回 ，個資要保密。」

捍衛全台學權行動負責人蔡承佑表示，校事會議修法草案內容具爭議，未來檢舉不當行為時，陳情人、檢舉人或被害人的身分資訊應「不予去識別化」並直接提供給學校，是將學生與吹哨者推入火坑，讓其面臨校方的事後清算、報復、盤問與孤立，進而產生寒蟬效應，抨擊教育部無法解決「師師相護」根本問題，竟「解決提出問題的人」。

蔡承佑表示，教育部應立即退回黑箱草案，重新與學生進行實質對話，並承諾不會將任何檢舉人個資提供給校方，也應避免讓校方對學生有任何報復或清算之行為。

連署的學生團體包括捍衛全台學權行動、武陵自由翻牆學社、鳶尾花學生行動、港中進步聯盟、岡山高中學權進步黨、華僑學生民主黨、台大勞工社、政大種子社、台師大人文學社等，訴求教育部撤回「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，重新討論現行制度，政策制定時務必納入學生代表之意見，並應召開公聽會，廣納學生意見，不論檢舉具名與否，教育部應於實務中務必對檢舉人、被害人之個資絕對保密，不得提供給學校知悉，也不能讓學校對學生有報復行為。

校事會議修法再惹議，學生團體今日赴教育部抗議，要求讓學生參與。（記者塗建榮攝）

