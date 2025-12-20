綠島南寮漁港清晨驚現油污 海巡1小時截斷污染

綠島南竂漁港清晨出現油污，海巡人員立即清除。（記者黃明堂翻攝）

海巡第一三岸巡隊綠島安檢所人員於凌晨4點55分執行港區巡邏時，空氣中突然飄散出刺鼻的柴油味，巡邏燈光往水面一照，赫然發現平靜的海面上浮現一層厚厚的油膜，面積擴散到100平方公尺，威脅當地珍貴的海洋生態，立即展開清除，油污已全部清完。

當時港內仍是一片漆黑，安檢所弟兄發現一艘船筏周遭的海水色澤異常，在燈光下泛著詭異的五彩油光，帶班人員意識到事態嚴重，判斷若不及時處理，隨潮汐擴散的柴油將重創綠島清澈的水質。安檢所立即啟動「油污應變機制」，一邊向上級與海洋保育署通報，一邊火速組織人力展開清污行動。

現場築起吸油防線海巡人員身著裝備，迅速搬出吸油棉片投入海面。隊員們站在岸際與船邊，精準地將棉片鋪設在油污最密集的區域，目視油污一點一滴被吸附。雖然當時天色昏暗增加作業難度，但為了守護這片「潛水天堂」，人員毫不鬆懈，持續更換飽和的棉片，防止任何一滴油污逃往外海。經過一個多小時的緊急奮戰，清晨6點19分，現場油污已全數清除完畢。隨著天光漸亮，南寮漁港重現原有的湛藍水色。

海巡署隨後也完成蒐證，將相關事證函送主管機關，確保污染者負起應有責任。第一三岸巡隊強調，綠島的海洋生態是全民瑰寶，任何一點污染都可能造成不可逆的傷害，海巡隊將持續守護岸際。

