因應AI挑戰 黃昆輝基金會民調：9成教師盼教育部提供付費AI軟體

黃昆輝教授教育基金會今（20）日召開記者會，公布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果，95.6%教師有學習AI需求。

因應AI時代來臨，教育部自2022年起連續4年投入200億元，推動中小學數位學習精進方案。但數位世代學生的AI能力恐勝過教師，黃昆輝教授教育基金會今（20）日召開記者會，公布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果，95.6%教師有學習AI需求，超過9成教師期望教育部提供無償使用需付費的AI軟體、簡單好用的AI教學平台。

基金會董事長黃昆輝表示，AI對教育的衝擊與挑戰十分複雜，基金會關注AI如何實際應用於教育現場，生成式AI為教育轉型與升級帶來重要契機，掌握契機的關鍵在於中小學教師是否具備運用AI協助課程與教學設計的能力，現況為多數中小學教師在師資培育階段，尚未接受完整的AI相關訓練，如何透過「在職再教育」，補強教師在AI應用上的專業能力與素養，是當前極為迫切的課題。

黃昆輝表示，教育部近年推動數位教學精進方案，確實掌握轉型先機，但不能忽略核心原則「學生要學AI，老師必須先學會AI。」教師具備AI素養是推動教育AI的關鍵所在。基金會民調小組召集人郭生玉表示，依基金會做過2次AI民調結果，教師在AI素養與教學實作能力，確實仍有明顯補強空間，這次民調樣本數共有3328位教師。

基金會民調小組馮清皇說明， 95.6%教師對AI知能有學習需求，需求依序是課程設計（91.9%）、學習評量設計（91.1%）、學生學習困難診斷（90.5%）、差異化教學（90.4%）、學生自主學習（88.3%）、作業或試卷批改（82.9%），89%教師期望參加應用AI於跨領域教學設計的研習，81.7%期望地方政府提供資源成立跨校教師AI學習社群，民調結果顯示教師有非常強烈「再學習動力」，最期望獲得AI實作工作坊及線上課程，以及具體實用的教學資源，例如簡單好用的教學平台、AI生成的多元評量工具與方法，需求程度都超過9成。

新北市教育局長張明文分享，新北提出「大人先行」策略，以「AI全民素養金字塔」為核心，由教育局、輔導團與校長先行示範，帶動師生學習，運用AI輔助教學與教材研發，不會讓孩子獨自面對AI，而是在大人陪伴下安全學習。

基金會董事長黃昆輝表示，學生要學AI，老師必須先學會AI。（記者叢昌瑾攝）

