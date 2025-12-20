登山教育2-2》帶學童登山偶有插曲 從錯誤中學習保命

南投縣國小體育老師游顯宗，身兼中搜總教練，近年會帶著國小學生前往合歡山認識高山環境，透過實地山野教育，將登山安全向下扎根。（游顯宗提供）

記者劉濱銓／南投專題報導

身兼中搜總教練的南投縣國小老師游顯宗，近年常帶著國小師生到山區進行山野教育，最近就有帶上山的學童，因過去曾到過合歡山，但認為帶太多衣服會太熱，因此沒帶厚外套就上山，不料爬山才一會兒就全身發冷，游便拿出備用外套讓學生保暖，學生直說「怕到了，再也不敢了」，游表示，登山小插曲往往是機會教育，可從錯誤中學習經驗與如何保命。

與游顯宗合作的南投縣魚池鄉五城國小表示，該校推行山野教育已6、7年，學童從郊山健行到中級山，再到爬合歡山，循序漸進鍛鍊體能，游在帶隊登山前，都會進行多次行前教育，不僅說明山域地形、氣候，還會傳授遭遇強風時，必須蹲低姿勢的技巧。

請繼續往下閱讀...

由於學生行前都已了解山區特性，一旦遇到類似強風地形，都會互相提醒小心通過，沒有人會因遭遇困難而臭臉，反而會在游的帶領下，勇敢挑戰自我。

校方也說，游顯宗帶隊登山會做許多評估，即便是路程較短的山頭，也會建議「裝備不離身」，一旦遇到天氣變化，才有充足裝備可因應，而學生登山也不只是撿山頭，還學會團隊扶持與磨練心性，都是學生非常寶貴的收獲。

游顯宗表示，最近帶師生爬合歡山時遇到下雨，但回到平地卻是好天氣，凸顯山上、山下天氣「兩樣情」，其中就有學生穿著較輕薄的外套，結果上山直發冷，一問才知因以前曾來過，就覺得不必要帶那麼多衣服，但此次體驗到山區天氣與平地的巨大落差後，也讓學生從錯誤中學習到經驗，登山必須做好準備才可保命。

相關新聞：登山教育2-1》國小師奇特「下班人生」！游顯宗跨界任中搜總教練

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法