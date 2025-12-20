登山教育2-1》國小師奇特「下班人生」！游顯宗跨界任中搜總教練

南投縣國小教導主任游顯宗（左一），除了是體育老師，還是中搜總教練，只要放學接獲山難通報，就會協助搜救，成為特殊的「跨界英雄」。（游顯宗提供）

記者劉濱銓／南投專題報導

南投縣水里鄉永興國小主任游顯宗，在校是指導運動的體育老師，放學則變身「跨界英雄」，擔任中華民國山難救助協會中區搜救委員會（簡稱中搜）總教練，每當接獲山難通報，就會協助上山搜救，奇特的「下班人生」不僅拯救生命，也成為南投校園推廣登山安全的重要推手。

46歲的游顯宗，山岳資歷已有27年，大學時代接觸登山，就從協助山難搜救的南投縣綠野協會開始，學會溯溪、攀岩、架繩等專業技術，就讀台中師範學院體育系期間，也加入學校急救隊，習得緊急救護技巧，加入協會不僅啟蒙山岳知能，也因登山是從山難搜救領域出發，對於山難事件，他更能從被救者的角度思考，研判可能動向，進而找到待救人員。

像今年鹿谷、竹山交界的陳東坑山，就有獨攀男子迷路受困，游顯宗憑藉對山區現況的熟悉度，半夜與林保署人員開著小發財車勇闖山徑探路，最後比消防搜救隊伍更快抵達，順利將受困者救下山。

但即便搜救身經百戰，游也曾因颱風登山遭遇山難受困，在山區被無情風雨襲擊，每天只能節省存糧等待救援，最後才被直升機救下山，甚至早期在參加溯溪攀瀑訓練時，還曾親眼目睹教練從20公尺瀑布摔下身亡。

多年登山經驗，游顯宗面臨過生離死別，甚至與死神交手，這都讓他更加堅信，唯有從根本的登山教育做起，建立並落實登山安全觀念，才能減少山難發生。

游顯宗近年也協助南投多所小學進行山野教育，帶著國小學生前往合歡山認識山林環境，利用南投得天獨厚的山區資源，讓學生鍛鍊體能、認識家鄉，並傳授正確登山知識。

游顯宗表示，賴清德總統曾說過，「醫生能救人一命，老師則能改變人的一生」，登山安全教育與學校教育本質都一樣，只是教材不同而已，他除了透過教育幫助弱勢學生翻轉人生，也盼他協助山難搜救與推廣登山安全，都能讓受困者獲救，讓更多人安全登山。

南投縣國小教導主任游顯宗，除了是體育老師，還是中搜總教練，放學後參與山難搜救成為「跨界英雄」。（記者劉濱銓攝）

