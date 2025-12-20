今各地短暫陣雨 明天「冬至」北東氣溫略降

天氣配圖。（資料照）

今日全台各地受南方水氣通過影響，皆有短暫陣雨發生機率，今晚華南水氣通過以後中南部天氣就會轉晴，但是在北部的東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態，週日「冬至」北部東北部全天只有18至19度，感受濕涼。到了下週二（23日）短暫轉東南風，各地都轉晴。

天氣風險分析師廖于霆發文提及，今日全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，中南部地區清晨到上午普遍都有冬季較少見的降雨狀況，不過整體雨勢不大，但會下到入夜，所以白天出門的話最好還是攜帶雨具。氣溫方面，因為整體風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響，各地白天的高溫都可以來到24至26度，感受上來說相對比較舒適。早晚的低溫各地都在18至19度左右，感受上來講稍偏涼，所以早出晚歸的朋友記得要多添加外套。

今天晚上華南水氣通過以後中南部天氣就會轉晴，但是在北部的東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。所以週日的天氣北部東北部容易下雨，外出要帶雨具。中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉。中南部高溫可望回升到26至28度，北部東北部全天只有18至19度，感受濕涼。

這波東北季風持續到下週一，期間都是北部東北部濕冷，中南部及東南部天氣不錯，早晚舒適的天氣型態。下週二短暫轉東南風，各地都轉晴，白天高溫也回升到24至28度。但到了下週三，另波鋒面水氣南下，全台又要轉為多雲時陰陣雨天氣，下週四行憲紀念日，中部以北平地低溫下探14至15度。

