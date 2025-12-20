為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今各地短暫陣雨 明天「冬至」北東氣溫略降

    2025/12/20 11:17 即時新聞／綜合報導
    天氣配圖。（資料照）

    天氣配圖。（資料照）

    今日全台各地受南方水氣通過影響，皆有短暫陣雨發生機率，今晚華南水氣通過以後中南部天氣就會轉晴，但是在北部的東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態，週日「冬至」北部東北部全天只有18至19度，感受濕涼。到了下週二（23日）短暫轉東南風，各地都轉晴。

    天氣風險分析師廖于霆發文提及，今日全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，中南部地區清晨到上午普遍都有冬季較少見的降雨狀況，不過整體雨勢不大，但會下到入夜，所以白天出門的話最好還是攜帶雨具。氣溫方面，因為整體風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響，各地白天的高溫都可以來到24至26度，感受上來說相對比較舒適。早晚的低溫各地都在18至19度左右，感受上來講稍偏涼，所以早出晚歸的朋友記得要多添加外套。

    今天晚上華南水氣通過以後中南部天氣就會轉晴，但是在北部的東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。所以週日的天氣北部東北部容易下雨，外出要帶雨具。中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉。中南部高溫可望回升到26至28度，北部東北部全天只有18至19度，感受濕涼。

    這波東北季風持續到下週一，期間都是北部東北部濕冷，中南部及東南部天氣不錯，早晚舒適的天氣型態。下週二短暫轉東南風，各地都轉晴，白天高溫也回升到24至28度。但到了下週三，另波鋒面水氣南下，全台又要轉為多雲時陰陣雨天氣，下週四行憲紀念日，中部以北平地低溫下探14至15度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播