    首頁 > 生活

    氣象站一片銀白如「薑餅屋」！玉山下雪濃濃耶誕味

    2025/12/20 10:21 記者劉濱銓／南投報導
    玉山受低溫與水氣影響出現降雪，氣象站覆滿白雪宛如「薑餅屋」，洋溢濃濃耶誕氣息。（玉山氣象站提供）

    玉山受低溫與水氣影響出現降雪，積雪2.5公分，氣象站覆滿白雪宛如「薑餅屋」，洋溢濃濃耶誕氣息。（玉山氣象站提供）

    受南方雲系水氣與高山低溫影響，玉山今天清晨出現降雪，積雪2.5公分，玉山氣象站覆滿白雪，一片銀白宛如「薑餅屋」，超有耶誕氣息，玉山國家公園管理處提醒，玉山主峰前400公尺步道都有下雪，山友務必留意步道濕滑，以維護自身安全。

    玉山氣象站清晨5點45分下雪，下到6點10分停止，積雪達2.5公分，不僅氣象站可見白雪，廣場上的植株更是覆上厚雪，讓高山區更添耶誕氣息。

    玉管處表示，雖然玉山出現降雪，但排雲山莊氣溫2度，只有下雨未見下雪，不過從山下仰望與山友回報，大約在主峰前400公尺的風口碎石坡路段就有積雪，因此今天山友大多沒登頂，並呼籲近日登山務必留意積雪與結冰，做好評估切勿貿然登頂，以維護登山安全。

    玉山受低溫與水氣影響出現降雪，氣象站覆滿白雪，讓高山區洋溢濃濃耶誕氣息。（玉山氣象站提供）

    玉山受低溫與水氣影響出現降雪，氣象站覆滿白雪，讓高山區洋溢濃濃耶誕氣息。（玉山氣象站提供）

    玉山受低溫與水氣影響出現降雪，氣象站覆滿白雪，讓高山區洋溢濃濃耶誕氣息。（玉山氣象站提供）

    玉山受低溫與水氣影響出現降雪，氣象站覆滿白雪，讓高山區洋溢濃濃耶誕氣息。（玉山氣象站提供）

    玉山出現降雪，主峰頂前步道、植被可見銀白積雪。（玉管處提供）

    玉山出現降雪，主峰頂前步道、植被可見銀白積雪。（玉管處提供）

    玉山出現降雪，主峰頂前步道、植被可見銀白積雪。（玉管處提供）

    玉山出現降雪，主峰頂前步道、植被可見銀白積雪。（玉管處提供）

    玉山出現降雪，主峰頂前步道、植被可見銀白積雪。（玉管處提供）

    玉山出現降雪，主峰頂前步道、植被可見銀白積雪。（玉管處提供）

