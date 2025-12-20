為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    捷運綠線明年底第一階段通車 桃捷擴大招募193人

    2025/12/20 09:57 記者謝武雄／桃園報導
    配合捷運綠線第一階段通車，桃捷明年擴大招募193人，捷運綠線車廂已經陸續到廠。（桃捷公司提供）

    因應捷運綠線明年底第一階段通車，桃園大眾捷運（桃捷）公司明年度將擴大招募193人，本次釋出21項職缺，為近年規模較大的一次招募，涵蓋維修、運務、管理人才，報名期間從29日至明年1月12日止，錄取人員將依各單位實際人力需求，於4月起分梯次報到，招募簡章於22日公告。

    共計193名職缺包含維修類組110人、運務類組77人、經管類組1人及身心障礙類組5人；本次招募除涵蓋技術員、工程員、司機員、站務員、票務員等既有營運職務外，也首次招募「隨車站務員」，以因應綠線捷運採用全自動無人駕駛系統之營運模式，強化列車上應變支援能力，同時規劃副站長等基層主管職缺，完善第一線營運與站務管理人力配置。

    工作地點涵蓋本公司青埔機廠、蘆竹機廠、綠線北機廠及捷運車站沿線；薪資方面，工程員（維修類、運務票務類、票務系統類及軟體類）通過試用期後起薪可達4萬4千元，副站長試用期後4萬1千元，另站務員、司機員及客服助理專員等職務均提供完整培訓制度，適合社會新鮮人及年後轉職者投入軌道產業。

    配合捷運綠線第一階段通車，桃捷明年擴大招募193人，以維修人員居多。（桃捷公司提供）

