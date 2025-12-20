為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頭份僑善國小圖書館遇雨漏水 教育部補助300萬改善

    2025/12/20 11:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗頭份僑善國小圖書館遇雨漏水藏書淋濕，教育部補助改善。圖為陳品安等人前往訪視畫面。（陳光軒提供）

    苗栗頭份僑善國小圖書館遇雨漏水藏書淋濕，教育部補助改善。圖為陳品安等人前往訪視畫面。（陳光軒提供）

    苗栗縣頭份市僑善國小圖書館之前因屋頂漏水，導致遇到雨季容易因雨水滲透，損壞設備，更讓藏書「濕答答」，校方向苗栗縣議員陳光軒反映後，經前立委湯蕙禎協助爭取獲教育部補助300萬改善，最近工程完工，陳光軒與縣議員陳品安前往會勘，盼改善後圖書館發揮更佳效果；另外，校方也反映，籃球場鋪面損壞，陳光軒、陳品安也表示將盡力協助。

    陳光軒會同陳品安、湯蕙禎前往訪視圖書館改善工程，陳光軒指出，感謝教育部支持，目前圖書館頂樓經工程改善後不再漏水，廠商也一併油漆粉刷二樓牆面，改善以往下大雨時室內漏水導致木質地板全部損壞情形。

    至於校方反映改善籃球場鋪面問題，陳光軒、陳品安則將協助向中央反映、爭取教育部協助。

    另外，位於頭份市的苗栗縣都會區原住民綜合服務中心旁親子公園，家長反映無遮蔭設施，陳品安、陳光軒等人與苗縣府原民處會勘後，建議可於兩處點位設置請縣府原民處交由廠商評估後辦理，盼完善空間使用功能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播