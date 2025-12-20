頭份僑善國小圖書館遇雨漏水 教育部補助300萬改善

苗栗頭份僑善國小圖書館遇雨漏水藏書淋濕，教育部補助改善。圖為陳品安等人前往訪視畫面。（陳光軒提供）

苗栗縣頭份市僑善國小圖書館之前因屋頂漏水，導致遇到雨季容易因雨水滲透，損壞設備，更讓藏書「濕答答」，校方向苗栗縣議員陳光軒反映後，經前立委湯蕙禎協助爭取獲教育部補助300萬改善，最近工程完工，陳光軒與縣議員陳品安前往會勘，盼改善後圖書館發揮更佳效果；另外，校方也反映，籃球場鋪面損壞，陳光軒、陳品安也表示將盡力協助。

陳光軒會同陳品安、湯蕙禎前往訪視圖書館改善工程，陳光軒指出，感謝教育部支持，目前圖書館頂樓經工程改善後不再漏水，廠商也一併油漆粉刷二樓牆面，改善以往下大雨時室內漏水導致木質地板全部損壞情形。

至於校方反映改善籃球場鋪面問題，陳光軒、陳品安則將協助向中央反映、爭取教育部協助。

另外，位於頭份市的苗栗縣都會區原住民綜合服務中心旁親子公園，家長反映無遮蔭設施，陳品安、陳光軒等人與苗縣府原民處會勘後，建議可於兩處點位設置請縣府原民處交由廠商評估後辦理，盼完善空間使用功能。

