    首頁 > 生活

    屏縣長興國小跑道今啟用 2030年前完成全縣學校跑道改善

    2025/12/20 09:55 記者羅欣貞／屏東報導
    20日雖然下雨，不影響屏東縣長治鄉長興國小跑道啟用典禮。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長興國小跑道啟用典禮今（20）日在雨中舉行，適逢該校建校110週年，學校特別規劃一系列活動，屏東縣長周春米到場主持啟用，特別感謝中央去年核定該校跑道總工程經費760萬元，並補助684萬元，除改善學校運動場地，提供該校師生優質的體育教學場所外，也讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。

    長興國小既有跑道建置已滿10年，因使用已久導致跑道PU面層出現磨損、龜裂及小範圍鋪面下陷等情形，辦理活動或體育課程教學時，易造成學生跌倒受傷，影響師生授課學習及運動競賽安全。另因跑道有小範圍鋪面下陷，若遇雨天則跑道有部分積水狀況，去年獲教育部體育署核定補助經費辦理跑道修繕工程。

    屏東縣政府表示，長興國小跑道採用合成橡膠材質，是因為考量校內跑道主要使用者為校內師生及周邊里民，使用頻率高，且長治地區清晨至中午間地面多有露水，合成橡膠跑道具備彈性佳、耐候性強及減震效果良好等特性，除大幅降低運動傷害風險，為學生打造安全的運動環境外，也符合鄰近社區居民運動使用需求。

    屏東縣政府表示，近年積極推動「縣屬學校跑道改善計畫」，透過盤點縣內學校跑道，針對老舊、龜裂或不符現況需求的跑道逐一檢視，分年分批投入改善經費，預計於2030年前完成所有縣屬學校跑道改善，目前還有3所學校的跑道工程進行中，另有25所學校跑道整修的招標工程也已上網公告招標，縣府將持續推動跑道改善作業，讓縣內每所學校都能擁有安全、完善的運動場域，為師生打造更友善的學習及運動空間。

    屏東縣長周春米和長興國小學生開心合影。（記者羅欣貞攝）

