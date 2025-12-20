為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南草莓紅了！幼苗受疫病影響 成本提高

    2025/12/20 10:09 記者劉婉君／台南報導
    台南善化草莓紅了。（記者劉婉君攝）

    台南善化草莓紅了。（記者劉婉君攝）

    台南草莓紅了！台1線善化路段的草莓園已可見親子體驗採果樂，業者表示，由於草莓苗受到疫病影響，補植的數量增加、「什麼都貴」，成本越來越高，今年價格較去年略高。目前草莓陸續成熟，預計1月產量較多，欲前往採果前，可以先向業者詢問。

    草莓苗近年飽受疫病影響，善化美裕高架草莓園主人黃至賢表示，苗栗大湖地區今年延後約半個月栽種，希望減少病蟲害的影響，但台南地區的草莓仍在9月中下旬即開始種植，他的果園在11月中、下旬就開始採收了，已陸續有親子前往採果，但因產期初期市面上的草莓數量較少，許多民眾還未察覺草莓季節已經來臨。

    黃至賢說，由於草莓苗受到疫病的影響，去年整季補植約2成左右，今年預估會再增加1成，草莓苗因鐮孢菌導致葉子「大小耳」，無法成長，必須汰換，草莓苗越來越貴，各項物資也都上漲，造成農民的種植成本越來越高，因此價格較往年略高，1斤約500元，苗栗地區調漲更高。

    進駐中研院南部分院育成中心的元澍生技，投入抗疫病草莓苗的培育，並與農民合作在田間試種中，黃至賢說，除了看抗疫病的成果之外，價格也是考量的重點，以他的草莓園為例，每年約需4萬株，若草莓苗的價格太高，成本也會大幅增加。

    黃至賢說，往年農曆年假期是民眾採草莓的旺季，今年過年時間比較慢，預估1月草莓的產量就會增加，不過，建議想要採果的民眾，可以先向果園詢問成熟情形。

    台南善化草莓園已可看到親子前往體驗採果樂。（記者劉婉君攝）

    台南善化草莓園已可看到親子前往體驗採果樂。（記者劉婉君攝）

