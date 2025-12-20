為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「橘色惡魔」遠征國境之南 屏東潮州國際滑輪溜冰場首演

    2025/12/20 09:49 記者陳彥廷／屏東報導
    橘色惡魔與屏東3校交流演出，將於下午在屏東國際滑輪溜冰場登台。（中華文化總會提供）

    

    被台灣樂迷暱稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，日前抵台引爆粉絲爭睹熱潮，「橘色惡魔」在嘉義國際管樂節表演後，今天改往國境之南屏東演出，場地因雨，從屏東田徑場移師至潮州國際滑輪溜冰場舉辦，下午2時正式登台，與屏東3所學校的管樂隊同場交流，為屏東帶來國際級的演出。

    昨、今兩天屏東降下罕見的12月雨，目前潮州也正下起間歇性雨勢，為讓表演順利進行，屏東縣政府日前經評估預報後，決定將備受期待的「橘色惡魔」演出，改至位於潮州的「屏東國際滑輪溜冰場」表演。

    屏縣府指出，日本京都橘高校吹奏樂部受邀來台，今天與私立南榮國中行進管樂隊、美和科技大學熊鷹儀隊、屏東女子高級中學儀隊同台競演，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動、國際友誼，並牽起深厚的台日友情。

    橘高校的演奏每回登台總是能掀起「橘色旋風」，引發熱烈迴響。今天場次為屏東唯一演出，屏縣府邀請民眾一同共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油喝采，感受他們熱力四射的青春能量。

    

    

    

    

