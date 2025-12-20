老人樂活動健康2-1》教阿公阿嬤動起來 基隆里長王柏力十餘年熱忱不減

基隆信義區仁義里長王柏力免費教民眾運動健身。（記者盧賢秀攝）

記者盧賢秀／基隆專題報導

基隆今年65歲以上人口占比已達22.1%，邁入超高齡社會，基隆信義區仁義里里長王柏力義務免費教導民眾運動健身，13年來從不間斷，鍛鍊長者的肢體肌肉和肌耐力，幫助長輩延緩老化更健康，90幾歲的阿嬤也身手矯健。

王柏力是跆拳道選手出身，也是國家級教練，當了里長後看到阿嬤推著嬰兒車帶孫子出來散步，孫子跑下嬰兒車，阿嬤在後面追，口中喊「不要跑」卻也追不上，還有跌倒風險，啟發他開辦高齡者運動課程，從2012年開始在里民活動中心地下室免費教民眾運動，每週2天，13年來沒間斷，疫情期間利用線上教學。

請繼續往下閱讀...

王柏力說，教長者運動要循序漸進，從熱身、主運動、伸展拉筋，一步步來，長者活動促進血液循環、增加肌力，減少肌少症，還延緩失智。里內91歲的彭秀娥、90歲王陳淑美和90的陳金梅3個「寶貝」跟著他練了10多年，至今仍然堅持運動，健步如飛。

王柏力的運動課程還融合擒拿、太極、瑜珈和重力訓練的動作，不用靠機具，只用簡單的毛巾等，也能訓練到身體各部位的機能，達到重力訓練的效果，他的運動裡還可教民眾四兩撥千斤，避免歹徒攻擊，或是用最省力的方式扶助跌倒老人站立起來，不但實用、專業，里民感覺對身體健康很有幫助，一直持續跟著他做運動，除了年長退休的民眾跟他一起做運動，還有周邊住戶也來運動。

有些民眾腳底筋膜炎、漏尿、五十肩、中風患者、僵直性脊椎炎等跟著他持續運動，都獲得改善，有的可以慢跑、爬山了，還有醫院復健的常客，來運動之後大幅改善。王柏力說，運動要持續，維持肌力和反應能力，看到長者活潑健康，維持良好的體能狀態，是他持續教長者運的的動力，他也到信義區其他里推廣運動。

相關新聞：老人樂活動健康2-2》學烏克麗麗、太鼓...... 84歲阿嬤搭2趟公車不喊累

基隆信義區仁義里長王柏力免費教民眾運動健身。（記者盧賢秀攝）

彭秀娥、王陳淑美和陳金梅（右到左）跟著王柏力勤練運動。（記者盧賢秀攝）

九十多歲的長者也身手矯健。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法