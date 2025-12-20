為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    耶誕節聚餐高峰 新北農業局推薦惜食餐廳

    2025/12/20 09:16 記者黃子暘／新北報導
    許多民眾會在耶誕節前後舉辦聚餐等活動，新北市農業局長諶錫輝表示，推薦民眾前往惜食餐廳，闔家聚餐同時還能減少食物浪費。（新北市農業局提供）

    許多民眾會在耶誕節前後舉辦聚餐等活動，新北市農業局長諶錫輝表示，推薦民眾前往惜食餐廳,闔家聚餐同時還能減少食物浪費。（新北市農業局提供）

    許多民眾會在耶誕節前後舉辦聚餐等活動，新北市農業局長諶錫輝表示，推薦民眾前往惜食餐廳，闔家聚餐同時還能減少食物浪費；市府推廣惜食觀念，號召有共同理念的業者加入「新北惜食餐廳」計畫，其中位在三重區的「貝斯鍋物」為吃到飽餐廳，使用時令蔬菜減少食物里程，台北市「星曜雞湯」則設計出可重使用的外帶包，以便民眾將吃不完的食物打包回家，自即日起更是推出龍蝦買一送一的活動。

    農業局指出，三重區的「貝斯鍋物」提供多款當季最新鮮的蔬果，減少運輸增加的食物里程，餐廳在12月24日、25日推出限定活動，只要到店消費即可參加「扭蛋贈好禮」抽獎，店家也提醒「吃多少拿多少」，健康又避免浪費；此外，位於台北市欣欣百貨的「星曜雞湯」，湯底以數十種中藥材搭配台灣紅玉土雞與全食材在地蔬果精燉，自即日起至12月31日推出「龍蝦買一送一」優惠。耶誕佳節將至，惜食餐廳不僅用新鮮食材溫暖消費者的胃，同時減少食物浪費。

    農業局指出，為減少食物浪費，鼓勵民眾選購當季在地的食材或格外品蔬果，並在烹調時將食材可利用部分，如邊角料和可食用菜梗等全部入菜，避免浪費、減少食材損耗，是維護人類生活環境的重要一環，詳細惜食推廣資訊及店家活動內容，可至「新北惜食分享網」查詢，或關注「新北市農業局─稼日蒔光」粉專。

