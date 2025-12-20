跨越宗教藩籬！ 宗教博物館成「和諧同行」對話場域

內政部在永和宗教博物館舉行「宗教多元的對話現場：世界宗教博物館觀摩與和諧同行」活動，邀集全台宗教法人與地方政府宗教事務主管機關人員共聚一堂。（記者翁聿煌攝）

內政部舉辦宗教交流活動，選在新北市永和的宗教博物館舉行「宗教多元的對話現場：世界宗教博物館觀摩與和諧同行」活動，邀集全台宗教法人與地方政府宗教事務主管機關人員共聚一堂，透過參訪與實地體驗，象徵政府與宗教界攜手，從理解出發，走向對話與合作，樹立宗教交流的重要里程碑。

活動由內政部宗教及禮制司司長林振祿與世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師致詞揭開序幕，為交流定下「尊重差異，同行共好」的基調，顯月法師表示，在多元宗教共存的台灣，宗博館以「看得見、走得進、感受得到」的方式，成為宗教對話的重要平台，博物館並非宣揚單一信仰，而是以中立立場，透過沉浸式空間與生命經驗的展示，呈現宗教如何陪伴人們面對生死、節慶與信仰實踐，如同宗博館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師倡議的「愛與和平」、「靈性生態」理念，讓差異成為理解的起點，透過觀摩、導覽與跨宗教交流，期盼凝聚宗教、政府與社會的力量，共同為台灣與世界點亮和平之光。

請繼續往下閱讀...

世界宗教博物館發展基金會執行長室主任寶屹法師分享，宗博館跨越地理邊界，今年到梵蒂岡參與宗教交談60週年盛會，代表團由教宗良十四世親自接見，展現台灣在國際和平事務中的關鍵軟實力。

世界宗教博物館館長馬幼娟以伊斯蘭教問候語，向現場不同宗教的參加者打招呼，她感性分享，本身是穆斯林，可獲得心道法師聘用擔任館長，彰顯其跨越宗教藩籬的胸襟，活動結合時下熱門實務議題，穿插防災士、宗教團體不動產處理暫行條例及赴陸登記、防詐宣導等，讓政策資訊自然融入對話中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法