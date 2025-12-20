為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國7118人仍「減班休息」 雲林虎尾就業中心辦宣導會

    2025/12/20 08:42 記者李文德／雲林報導
    虎尾就業中心舉辦支持勞工安定就業措施宣導會，解說勞動部最新「支持勞工安定就業措施」，包括補助方向、適用條件及申請重點。（圖由虎尾就業中心提供）

    國際經濟情勢多變，目前我國尚有300多家企業共7118人減班休息，勞動部祭出多項政策協助企業穩定勞動力，其中勞發署雲嘉南分署虎尾就業中心舉辦「安定就業措施宣導會」，企業最關注的補助實務作業說明，吸引33家企業參加。不少企業關心減班休息薪資差額補貼、訓練津貼申請等，就業中心一一解惑。

    根據勞動部本月16日公布最新減班休息統計，目前全國有378家企業共7118人減班休息，與上期相比減少78家、人數減少2035人，目前雲林縣尚無減班休息企業。

    虎尾就業中心針對企業舉辦「因應國際情勢支持勞工安定就業措施宣導會」，詳細解說目前勞動部最新「支持勞工安定就業措施」，包括補助方向、適用條件及申請重點，此外就業中心更是邀請財政部賦稅署及國庫署代表到場，說明企業關心的稅務與補助實務，此場宣導會吸引33家企業共36名代表。

    宣導會中更是開放問答時間，為企業解惑，如有企業關心減班休息薪資差額補貼、訓練津貼申請、明年最低工資調整影響、工作崗位訓練計畫撰寫協助、中高齡員工申請資格等。

    分署長劉邦棟表示，面對國際情勢與產業挑戰，勞動部推出保薪資、再充電、加訓練、整合再就業及青年就業等5大措施，從企業與勞工雙端提供多元協助，呼籲企業把握政府資源，積極參與計畫，共同穩定就業、培育人才，提升產業競爭力，迎接未來挑戰。

    宣導會吸引33家企業共36名代表聆聽，不少企業關心減班休息薪資差額補貼、訓練津貼申請等面向。（圖由虎尾就業中心提供）

