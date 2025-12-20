為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獵龍高手2-2》叫我第一名！1年抓1.5萬隻綠鬣蜥 領走175萬禮券

    2025/12/20 11:01
    屏縣今年至11下旬綠鬣蜥移除數已逾11萬隻綠鬣蜥，再創新高。（屏東縣政府提供）

    屏縣今年至11下旬綠鬣蜥移除數已逾11萬隻綠鬣蜥，再創新高。（屏東縣政府提供）

    記者羅欣貞／專題報導

    針對完訓民間獵人移除綠鬣蜥，屏東縣政府以發放農漁會超市禮券做為獎勵 ，統計至11月下旬，今年最厲害的獵人捕捉了1萬5000餘隻，領走175萬餘元禮券，縣府預計明年仍維持現行獎勵方式發放禮券。

    依據中央移除綠鬣蜥獎勵標準，吻肛長30公分以上可領取250元、未達30公分領取100元，屏縣採發放農漁會超市禮券方式，今年至11月下旬，以民間獵人共捕捉8.7萬隻計算，已經發出1095萬7400元的農漁會超市禮券。

    農業處統計，前3名獵人捕捉數量均破1萬隻，第一名1萬5177隻、領取了175萬5300元禮券，第二名捉了1萬2148隻、領取禮券共171萬6700元，第三名也有1萬3018隻、獎勵禮券也有167萬1850元，戰力驚人。

    屏縣移除綠鬣蜥委外業務過去曾經爆發詐領費用弊端，民眾關心如何防弊，農業處強調，今年綠鬣蜥屍體處理委託廢棄物處理廠商負責清運，由縣府與移除廠商點交完畢後，即交廢棄物處理廠商載至合格民間焚化廠焚化，清運車均有安裝GPS並提供過磅單等資料佐證確實進廠，另外，針對民間獵人部分，綠鬣蜥點交均須定位、上傳照片至林業保育署指定的APP，強化管理機制。

