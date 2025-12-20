獵龍高手2-1》捕綠鬣蜥培訓近一年 屏縣移除增幅驚人

今年10月屏縣共開辦4梯次綠鬣蜥移除教育訓練課程。（屏東縣政府提供）

記者羅欣貞／專題報導

中央今年開放經受訓民眾加入綠鬣蜥移除行列可領獎勵後，屏東縣近一年來增幅驚人，至11月下旬綠鬣蜥捕捉數量已近11.3萬隻，是去年全年4.8萬隻的2.3倍，強力移除的對策是否真正奏效，還有待時間驗證。

外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣2019年起每年移除數量均居全國之冠，今年1至11月下旬已達11萬2972隻，依舊領先其他縣市，其中10月就有2萬3210隻，創單月新高，今年至今專業廠商共移除2萬5297隻、民間獵人捕捉8萬7695隻，民力佔了7成7。

移除量居高不下，縣府農業處長鄭永裕認為，屏縣幅員廣闊，相較鄰近高雄、台南市等較為都市化縣市，植被覆蓋面積較多，地理條件及氣候適合綠鬣蜥棲息，且其繁殖能力強，加上農業產業居多，捕捉數量因此不斷增加。

屏縣紅豆產量全台之冠，綠鬣蜥族群頻繁入侵豆田，導致作物生長受阻、產量銳減，屏東縣政府因此在10月推出「紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助」，截至11月11日共有5個鄉鎮23.8公頃提出申請，每公頃最多補助8件圍網，將爭取農糧署同意，擴大作物類別、簡化流程，提高農民申請意願。

今年是開放民間獵人受訓的第一年，屏縣共有706人在去年底完訓，今年針對明年度舉辦的4梯次培訓課程，已在10月底前完成，共有654人完訓，可在明年投入移除領取獎勵。

移除綠鬣蜥的經費年年增加，屏東縣今年共編列3800餘萬元，獵人參訓後積極捕捉的策略，是否真已有效減少綠鬣蜥野外數量；農業處指出，經農業部林保署委託生多所分析移除APP後台數據，目前移除數量應處於高峰，需再觀察數年才有辦法看出強力移除的成效。

今年10月屏縣共有654人完成綠鬣蜥移除教育訓練課程，可投入明年度的移除領獎勵行列。（屏東縣政府提供）

