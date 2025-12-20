明冬至再變天！ 北台濕冷下探13度 下週還有另一波冷空氣

明天是24節氣的冬至，氣象專家指出，今日上半天各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨，下半天降雨機率逐漸降低，不過明天又有「東北季風」等級的冷空氣南下，預估平地低溫將下滑至13度，且北台濕冷。（資料照）

明天是24節氣的冬至，氣象專家指出，今日上半天各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨，下半天降雨機率逐漸降低，不過明天又有「東北季風」等級的冷空氣南下，預估平地低溫將下滑至13度，且北台濕冷。下週二各地雖短暫放晴，但下週三至週五又有另一波冷空氣南下，迎風面將有局部雨，北台再轉「濕涼微冷」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，中高雲正逐漸通過，伴隨降水回波，各山區、東半部及中南部平地有局部雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日中高雲正逐漸通過，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨，降雨機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，明日起「東北季風」等級的冷空氣南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼。下週一季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率。至於中南部下週日、一受輕微影響、晴朗穩定。下週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週三至週五另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法