週末水氣多！晚間東北季風增強 北台降雨機率高

氣象署指出，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高。晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化。（資料照）

中央氣象署指出，今天（20日）南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。預估整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化。

今日氣溫方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。

請繼續往下閱讀...

氣象署也提到，今日及下週三、四（24、25日）中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。明日東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨較持續、明顯，且有較大雨勢發生的機率，而桃園、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下週一東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍減少，迎風面降雨區域減小，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，而其他地區為多雲到晴。

下週三東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，下週四東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週五東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六至下下週一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，西半部日夜溫差大；各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 27 17 ~ 25 19 ~ 27 18 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法