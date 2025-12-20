12/20 各報重點新聞一覽

憲法法庭昨召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。（記者楊心慧攝）

自由時報

憲法法庭：立法程序有重大瑕疵 憲訴法修正案 違憲失效

藍白兩黨立委於去年十二月在立法院強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，規定參與評議大法官的人數不得低於十人，宣告同意違憲的大法官人數不得低於九人，憲法法庭至今逾一年未做出判決，民進黨團五十一位立委後續向憲法法庭提起憲法訴訟。憲法法庭昨召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。

通緝犯在北捷擲煙霧彈、砍人 4死6傷

廿七歲男子張文，昨日下午先在北市多次縱火，接著傍晚前往台北車站M七、M八出口投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，一名余姓男子見義勇為上前攔阻遭砍死，隨後張文步行往捷運中山站出口再丟煙霧彈和砍人，造成三死六傷，犯案後衝進附近的誠品南西店，最後在警方包圍下，從五樓墜樓身亡；一場恐怖攻擊，共釀成四死六傷慘劇。

卓揆：鐵公路、捷運、航站比照恐攻戒備 警搜凶嫌住處 徹夜查動機

捷運台北車站等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串恐擊事件，行政院長卓榮泰昨晚表示，警方已搜索凶嫌張男住居處，會徹夜了解其動機；卓揆也通令鐵公路、捷運、航空站等重要地點，比照「恐怖攻擊」等級高度戒備，也請警方持續追查有無同夥。

聯合報

憲法法庭宣告憲訴法違憲 3大法官轟判決無效

在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，昨天判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

丟煙霧彈再砍人！北車隨機殺人 連同凶嫌4死

台北車站內、中山捷運站外昨晚發生隨機殺人事件，連同凶嫌共四死九傷，其中一人重傷。通緝犯張文涉嫌在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製造恐慌，再持長刀攻擊民眾，隨後在警方追捕下從頂樓墜樓身亡。

中國時報

大法官排除異己 宣告憲訴法違憲

去年底立法院通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，經賴清德總統公告成為法律後，目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達法定人數門檻，無法作成違憲判決，但呂太郎等5位大法官，「踢出」另3位大法官，組成憲法法庭，19日作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效，回到修法前狀況，未來行政院及立法院針對副署權等《憲法》爭議，這5位大法官也可依聲請將司法的手伸進國會立法事項。

北車、中山站隨機砍人 4死5傷

繼2014年鄭捷在板南線車廂逞凶，造成4死、24傷慘劇後，北捷19日傍晚再度傳出重大隨機殺人事件，27歲妨害兵役通緝犯張文穿戴防毒面具，先於傍晚5時24分左右在台北車站M7板南線出入口附近丟擲煙霧彈，並持刀殺害57歲余姓保全後，隨即離開北車至中山站及附近的誠品生活南西店，持刀連續砍殺多名路人，造成3人當場失去生命跡象、5人受傷，張文隨後在眾目睽睽下墜樓，送醫後不治。

通緝犯張文昨傍晚在捷運中山站出口丟擲煙霧彈，在馬路上拔出刀子揮砍人群，最後在警方包圍下衝上5樓後墜樓身亡。（取自網路）

北捷運中山站商圈昨晚發生隨機傷人案，犯嫌稍早在台北車站扔煙霧彈。誠品南西店外地上血跡斑斑，警方鑑識小組將傷者遺落物品逐一蒐集採證。（中央社）

