芒果與蘋果的友誼 台南手作燈籠溫暖日本弘前市

日本弘前市展出台南友好之燈。（台南市府提供）

日本東北的弘前市與台南市因「芒果vs.蘋果」結下深厚友誼，並在2017年12月與青森縣完成三方締盟。為了紀念兩市情誼，弘前市政府在車站地下道入口及內部設置「友好之燈」，高掛由台南小朋友親手繪製的燈籠。這次展示也正值青森縣遭地震襲擊之後，藉由點亮燈籠傳達台南的關心與支持，希望溫暖當地民眾的心。

台南市長黃偉哲表示，兩市友誼長久而深厚，今年4月他曾赴弘前種下象徵友好的蘋果樹；而在7月台南遭颱風侵襲時，弘前市長更第一時間發起募款協助，暖心之舉令人難忘。青森發生強震後，他也立刻致電慰問，幸而當地並無重大災害，希望燈籠之光能在震後撫慰人心，如同兩市長年的互相守望。

弘前市政府指出，這是首次在市內舉辦燈籠展示，準備期間就感受到市民的期待。12月1日正式亮燈後，吸引許多人駐足拍照，燈籠造型可愛，讓人不自覺露出笑容，增添冬季暖意。

南市府表示，此次展出的150顆台南手繪燈籠，原本提供給友誼市群馬縣水上町，感謝水上町妥善保存並慷慨出借，促成台南、弘前、水上町三方燈籠交流。弘前「友好之燈」展示地點位於弘前車站中央口地下道入口及內部，自12月1日起至明年3月8日，每天下午4點至隔天上午6點亮燈。

日本弘前市展出台南友好之燈，是由台南小朋友親手繪製的燈籠。（台南市府提供）

今年4月台南市長黃偉哲造訪弘前，與櫻田宏市長一起種下祈願友好的蘋果樹。（台南市府提供）

